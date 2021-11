Dillon Brooks sur le point de retrouver les Grizzlies ?

Le début de saison des Grizzlies (6 victoires pour 4 défaites) a été plutôt bon. Il l’a été d’autant plus si on prend en compte l’absence de Dillon Brooks, un joueur majeur de l’équipe, depuis le début de la campagne.

Le Canadien se remet toujours de sa fracture de la main, a passé de nouveaux examens cette semaine et les retours ont été plutôt bons, à en juger l’enthousiasme de Taylor Jenkins.

« Il a eu une excellente visite de contrôle avec les médecins. Ils sont vraiment fiers de ses progrès, et pensent qu’il est sur la bonne voie. Il a participé à un match d’entraînement aujourd’hui et il a été très bon. Il coche toutes les cases. Il s’agit maintenant pour nous et les préparateurs physiques de continuer à déterminer quel sera le meilleur moment pour son retour. Tout est en ordre, je m’assure juste de faire tout ce qu’il faut. Médicalement, il faut obtenir les autorisations nécessaires. Et sur le plan basket, nous assurer qu’il est en bonne condition physique ».

Taylor Jenkins a botté en touche lorsqu’il lui a été demandé si Dillon Brooks serait en mesure de revenir dès cette semaine. Son retour est en tout cas attendu avec impatience et constituera un gros « coup de pouce » pour les Grizzlies, sur le plan défensif notamment, même si l’ailier est également très à l’aise en attaque.

« Clairement, ça va être un énorme coup de pouce. Je dis toujours qu’il donne le ton, qu’il est notre leader en général, mais surtout en défense. Quand il est sur le terrain, son physique, son instinct et son intelligence vont vraiment nous aider. Mais nous savons tous que chacun doit s’améliorer là-dessus », a ajouté le coach.