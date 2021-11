Trae Young reste serein malgré les performances décevantes des Hawks

L’énorme performance de Stephen Curry, auteur de 50 points et 10 passes décisives dans la victoire de Golden State face à Atlanta, ne doit pas faire oublier pour autant celle des Hawks. On le sait, l’euphorie de l’été dernier est retombée et cette quatrième défaite de rang le prouve à nouveau.

Les finalistes de conférence Est de la saison passée sont même sur six défaites en sept matches. Nate McMillan a ainsi bien vu ses troupes prendre l’eau en troisième quart-temps (perdu 41-20) contre les Warriors.

« Je ne peux l’expliquer », regrette le coach, face au manque d’intensité de ses joueurs en défense après la pause, à l’AJC. « On ne devrait pas manquer de sens de l’urgence. On parle de faire des bons débuts de match et de bien finir. On ne termine pas bien les rencontres. On a vraiment eu des absences dans cette seconde période. »

Comme ce fut le cas dans le quatrième quart-temps contre Phoenix et aussi Utah, ou dans le troisième contre Brooklyn… Les Hawks n’ont gagné que 4 matches sur 11 pour l’instant et pointent à la 12e place de la conférence Est. La franchise pourrait sonner l’alerte, mais Trae Young préfère rester patient.

« On est déjà passé par là », rappelle le meneur de jeu All-Star. « On a été en bien plus mauvaise posture. On est dans le dur et on a joué de grosses équipes. La saison est longue et il y a des équipes qui remportent cinq matches de suite, d’autres qui les perdent. Il ne faut pas s’emballer car, l’an passé, on était à 14-20 et on a terminé à la cinquième place de l’Est. On a encore du chemin à faire et du temps pour ça. »

Avec des déplacements à Utah et Denver puis la réception des Bucks d’ici la fin de semaine, les Hawks conservent un calendrier ardu dans les prochains jours.

Sans réaction ni victoire, la situation pourrait alors être encore plus problématique. « Tout le monde doit réagir, du coaching staff au dernier joueur sur le banc, on doit faire mieux », conclut Trae Young.