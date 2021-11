À Atlanta, l’euphorie de l’été dernier est (déjà) retombée

S’ils avaient globalement fait le boulot lors de la première semaine de compétition, s’imposant trois fois (Dallas, Detroit, New Orleans) et ne s’inclinant qu’à une reprise (Cleveland), les joueurs d’Atlanta sont depuis retombés dans le rang.

En témoignent leurs quatre défaites concédées sur leurs cinq derniers matchs, face à Washington, Philadelphie, Brooklyn puis Utah. Et ce revers encaissé jeudi soir contre le Jazz est probablement celui de trop pour les hommes de Nate McMillan, certes en « back-to-back », mais qui affrontaient là un adversaire privé de son meilleur élément, Donovan Mitchell.

Forcément, en sortie de défaite, les discours ne manquaient pas d’être alarmistes du côté des Hawks. À commencer par celui du coach de la franchise, loin d’être satisfait par le visage affiché par ses joueurs en défense (109.8 points encaissés sur 100 possessions, soit le 25e « defensive rating » de la ligue).

« Nous avons besoin d’une étincelle, d’un surplus d’énergie pour nous tirer vers le haut », estimait ainsi Nate McMillan. « Nous avons besoin de joueurs qui entrent en jeu et qui défendent. Nous avons besoin de joueurs qui influent des deux côtés du terrain, pas seulement d’un côté. »

Changements à prévoir dans la rotation ?

Et l’entraîneur d’Atlanta n’a pas hésité à mettre la pression sur certains de ses hommes, en remettant tout simplement en question leur temps de jeu, afin de provoquer un déclic chez eux.

« J’ai dit aux joueurs que je ne pouvais pas donner de minutes comme ça, mais qu’il fallait les mériter », poursuivait à ce propos Nate McMillan. « Si vous ne vous donnez pas des deux côtés du terrain, je vais faire tourner et les donner à d’autres. Je vais commencer à le faire davantage. »

Leader assumé de ces Hawks projetés, au moins, dans le Top 6 de la conférence Est, Trae Young est conscient que quelque chose cloche dans l’équipe et qu’il va peut-être falloir y remédier rapidement, pour qu’un changement s’opère.

« Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent jouer dans cette équipe, beaucoup de joueurs qui estiment mériter des minutes », rappelait le meneur, au sujet de la répartition des minutes. « Donc nous devons clairement déterminer nos rotations. […] Nous devons déterminer qui est prêt à se sacrifier pour que l’équipe gagne car, en fin de compte, il est uniquement question de victoire [dans cette ligue] ».

Trae Young déraille au shoot

Mais Trae Young sait également qu’il est loin d’évoluer à son meilleur niveau en ce début d’exercice, au scoring notamment, lui qui ne tourne « qu’à » 22.4 points de moyenne, à seulement 41% aux tirs et 26% à 3-points, sur ses neuf premiers matchs de la campagne. Contre 25.3 points de moyenne, à 44% aux tirs et 34% à 3-points, la saison dernière.

« Je ne suis pas moi-même, je ne suis pas agressif », regrettait-il d’ailleurs, concernant sa baisse de régime offensive. « J’essaie simplement d’impliquer tout le monde, avant de penser au scoring. Et je pense que ça perturbe mon rythme et mon shoot. »

En dehors de la faible implication défensive d’Atlanta ou de l’entame ratée de Trae Young, qui ne tire plus tout son collectif vers le haut, l’autre problème majeur de la franchise est peut-être lié au fait qu’elle est désormais beaucoup plus attendue par ses adversaires.

En cause : cette finale de conférence atteinte en juin dernier, face aux Bucks (2-4), que ce jeune groupe doit maintenant digérer et laisser derrière lui, pour mieux repartir de zéro.

« Nous devons traiter chaque match comme si nous étions en playoffs », annonçait pour finir le meneur All-Star. « Nous nous en sommes éloignés et nous jouons juste pour trouver de la fluidité, pour que tout le monde soit à l’aise. Mais si nous ne gagnons pas, ça ne sert à rien. Nous devons revenir à la façon dont nous jouions en playoffs. […] Nous sommes en train d’apprendre. Nous ne sommes plus les chasseurs. La saison régulière, c’est plus ennuyeux que les playoffs, je ne vais pas vous mentir, mais il faut trouver la motivation nécessaire pour pouvoir jouer comme en playoffs. »