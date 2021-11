À Atlanta, Jordan Clarkson fait la différence pour le Jazz

Le Jazz assume son statut de meilleure équipe de la ligue. Sur le parquet des Hawks, les hommes de Quin Snyder ont remporté leur septième victoire en huit rencontres, sans se faire peur. Utah devait pourtant évoluer sans son leader, Donovan Mitchell, resté sur le banc en civil en raison d’une entorse à la cheville.

Son remplaçant, et meilleur 6e homme en titre, Jordan Clarkson, a parfaitement assuré l’intérim en signant une deuxième période de feu. Il a fait la différence alors que les deux équipes ne se quittaient pas au score (40-39 à la pause, puis 74-75 à l’entame du dernier quart-temps), et montraient des difficultés à se trouver offensivement.

Utah, qui a largement remporté l’ultime période (24-41), poursuit ainsi son impeccable entame de saison tandis que les Hawks basculent dans le négatif pour la première fois cette année.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un quatrième quart-temps à sens unique. Tout s’est joué dans cette ultime période où les visiteurs ont scoré davantage de points (41) que durant leur entière première période. Quart-temps après quart-temps, Utah s’est libéré offensivement au point d’aligner les paniers primés dans les douze dernières minutes. Jordan Clarkson a été le détonateur qui a libéré ses coéquipiers, Joe Ingles ou Mike Conley, pour permettre à leur équipe de s’envoler.

– Des rotations peu inspirées. De part et d’autre, les titulaires ont été beaucoup mis à contribution. Côté Hawks, entre un Cam Reddish en baisse de régime, un Kevin Huerter qui est retombé dans la maladresse et des vétérans Lou Williams et Danilo Gallinari, qui peinent à démarrer leur saison, Atlanta n’a pas trouvé de relais depuis son banc. On pourrait faire le même constat côté Jazz, à part la performance de Jordan Clarkson.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Clarkson. Auteur d’un début de saison compliqué niveau adresse, le 6e homme sortait même d’un match calamiteux face aux Kings, durant lequel il avait raté ses 11 tentatives à 3-points. Cela n’a pas suffi pour ébranler sa confiance puisque l’arrière a signé son meilleur match de l’année avec un impressionnant +29 au score lorsqu’il était sur le parquet. Et ceci après avoir manqué ses cinq premières tentatives de loin !

✅ Le tandem Ingles – Gobert. Moins flamboyant que leur coéquipier du banc, les deux cadres de l’équipe ont signé de solides performances, en affichant un maximum d’efficacité. Avec ses 19 points et son 5/6 de loin, l’Australien a réalisé son meilleur match de sa saison. Le Français, malgré des soucis aux lancers-francs (3/7), a déjà enregistré son 7e double-double de l’année.

⛔ Kevin Huerter. Alors qu’il sortait de son meilleur match face aux Nets, l’arrière des Hawks a connu une nouvelle soirée galère au tir. Avec le pire ratio au score du match (-18), le shooteur a « confirmé » son début de saison terriblement irrégulier et maladroit. Après sept matches, il tourne à seulement 6 points de moyenne.

CÉLÉBRATION À ATLANTA

Avant de connaître la déconfiture sur le parquet, les Hawks ont rendu hommage à leurs homologues du baseball, les Atlanta Braves, récents vainqueurs des World Series. Les joueurs des Braves, Freddie Freeman, Joc Pederson et A.J. Minter étaient tous les trois venus soutenir les Hawks, en attendant une parade prévue ce vendredi.

LA SUITE

Atlanta (4-5) : déplacement à Phoenix, samedi.

Utah (7-1) : déplacement à Miami, samedi.