James Borrego recadre un LaMelo Ball frustré

LaMelo Ball ne parle pas beaucoup lorsqu’on lui tend un micro et son passage en conférence de presse d’après-match a d’ailleurs été très bref cette nuit après la défaite des siens sur le parquet des Clippers (120-106). Le meneur a toutefois laissé échapper un petit tacle à l’attention du staff de Charlotte, en expliquant qu’il aurait dû rentrer plus tôt pour éviter la fin de match ratée de son équipe.

« J’ai l’impression qu’on avait une bonne avance et le staff a fait quelques changements et on a perdu notre avance », a-t-il lancé après avoir joué 32 minutes, surtout à cause de ses problèmes de fautes (5 au total).

Puis lorsqu’un journaliste a évoqué ses axes de progression désignés par son coach, comme une meilleure gestion des fins de match, LaMelo Ball, auteur de 21 points à 8/19 au tir, 7 rebonds et 3 passes décisives, en a remis une couche, pointant à nouveau la responsabilité du « coaching staff ». « Non, j’ai le sentiment que je devrais être plus longtemps sur le terrain dans le 4e quart-temps. Je suis rentré un peu trop tard sur la fin ».

La mise au point de James Borrego

Comme c’est souvent le cas pour les joueurs qui terminent les matchs, LaMelo Ball est entré à six minutes de la fin, au moment où Charlotte menait encore de 7 points. S’il avait contribué à déjouer les plans des Clippers jusque-là, il était donc aussi sur le terrain lorsque les Californiens ont inversé la tendance avec un terrible 22-0.

« On marque plus de points dans la raquette, plus de paniers après rebonds offensifs, en contre-attaque… On prend 15 tirs de plus qu’eux et on perd 7 ballons de moins qu’eux. C’est plutôt une bonne soirée. On doit juste mieux finir ces six dernières minutes. On a eu des tirs ouverts. Ils ont mis les leurs, pas nous », a résumé James Borrego.

Le coach s’est ensuite attardé sur le cas LaMelo Ball, transparent sur la fin de match, et sans doute frustré par la mauvaise passe dans laquelle se retrouvent les Hornets (quatre défaites consécutives).

« Il y a deux axes de progression pour lui : être plus discipliné et ne pas faire de fautes, surtout au début du match. Il essaie de faire les bonnes choses, et des actions qui font gagner un match, mais parfois, celles-ci peuvent sortir du cadre », a-t-il ajouté. « Sa marge de progression viendra sur les six dernières minutes, là où les matchs NBA se gagnent. On a un jeune joueur de 20 ans qui essaie d’exploiter son potentiel dans la ligue, et la façon dont il gère ces six dernières minutes est importante. Il est pour beaucoup dans notre réussite (…). Il doit juste progresser dans ces moments, dans la façon dont il doit gérer les situations de jeu. Chacune de ces situations va le rendre meilleur, et il faut en passer par là, passer l’épreuve du feu pour s’améliorer. Et il va s’améliorer ».

Pour terminer sur une note plus positive, le coach des Hornets a aussi rappelé ce que LaMelo Ball faisait déjà bien dans sa deuxième année en NBA.

« Il a conscience du plus haut niveau en basket. Son intelligence de jeu doit continuer de progresser. Une fois qu’il aura compris ça, il représentera un ensemble très dangereux. Parce qu’il a ce truc inné. Si on ajoute le QI Basket et celui de la NBA, il évoluera à un tout autre niveau. Des gars comme Kyle Lowry et Chris Paul sont là depuis combien de temps pour en arriver à leur niveau actuel ? Quinze ans et plus. Ça va lui prendre un peu de temps. Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il sait absorber beaucoup d’informations et appliquer ce qu’on lui demande. Donc j’ai bon espoir qu’il y parvienne et même plus tôt qu’on ne le pense ».