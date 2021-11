Michael Malone compare les Rockets aux jeunes Nuggets

Il y a fort à parier que les « défaites encourageantes » vont se multiplier à Houston cette saison. Après celle contre les Lakers récemment, les Rockets peuvent dire la même chose après ce court revers (95-94) contre Denver. Il a fallu les tirs primés d’Aaron Gordon puis le contre décisif de Nikola Jokic dans le « money time » pour l’emporter.

Forcément, pour les joueurs de Stephen Silas, c’est rageant puisqu’ils n’ont toujours qu’une victoire au compteur, après neuf rencontres. Michael Malone a connu ça, en arrivant chez les Nuggets en 2015.

« Mes trois premières années, on n’a pas fait les playoffs », rappelle le coach au Houston Chronicle. « On était très proche la troisième année. On a pu faire jouer des jeunes joueurs, ils ont joué malgré les erreurs commises. Aujourd’hui, la barre est très haute, ça continue, et les attentes sont un peu folles à mes yeux, mais elles sont là. »

« Avant de voir les résultats, on a galéré »

Comme ce fut le cas pour lui et la franchise du Colorado, Mike Malone demande donc de la patience pour les Rockets. Il va falloir serrer les dents quelques temps et accepter de perdre.

« L’expérience, c’est le meilleur des professeurs », insiste le technicien de Denver. « Il faut en passer par là, il faut souffrir. Avant de voir les résultats, on a galéré. Houston et Stephen Silas ont du talent ici, et c’est mon message : un moment, ça va fonctionner. Pour l’instant, ils perdent beaucoup de ballons, mais ces échecs vont les faire grandir. C’est dur à vivre, je le sais, surtout pour le coach. J’ai une pensée pour Silas, je sais ce qu’il vit. »

Une comparaison flatteuse, qui en rappelle une autre de Stephen Silas : celle de Phoenix. Le coach texan veut s’inspirer des Suns (et de Monty Williams), qui ont eux longuement végété dans les bas-fonds de l’Ouest avant de vivre une saison magnifique en 2020/2021, avec ces Finals perdues contre Milwaukee. Il avait déjà osé cette comparaison en avril dernier, il en a rajouté une couche récemment, après la défaite contre Phoenix justement.

« Pour ce groupe, chaque soir est une nouvelle expérience et on apprend de ça », confiait Stephen Silas, toujours pour leHouston Chronicle. « Les Suns n’étaient pas très bons il y a encore quelques temps. Monty Williams est arrivé et a fait un remarquable travail pour faire progresser les jeunes. C’est le modèle qu’on essaie de suivre : d’une jeune équipe qui est en difficulté, devenir potentiellement une équipe très, très bonne. »