Anything Is Possible : la bande-annonce du documentaire sur Kevin Garnett

Moins d’un mois après la diffusion de « Passion Play: Russell Westbrook« , ShowTime enchaîne avec Kevin Garnett: Anything is Possible. Produit notamment par Garnett himself, ce documentaire raconte la carrière incroyable de l’ancien intérieur des Wolves et des Celtics, un lycéen qui a transformé le jeu des ailiers-forts par ses qualités athlétiques et sa mobilité.

Une carrière faite de hauts et de bas, mais aussi de drames, pour se terminer en apothéose sur ce cri « Anything Is Possible » après le titre de 2008 face aux Lakers. Parmi les témoins, on retrouve Doc Rivers, Sam Cassell ou encore Paul Pierce, Allen Iverson et Snoop Dogg.