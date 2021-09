Russell Westbrook produit un documentaire sur son propre parcours

Russell Westbrook poursuit sa voie dans la production de documentaires. Après avoir financé « Tulsa Burning : le massacre racial de 1921 », le néo-meneur de jeu des Lakers s’est investi dans un nouveau projet, centré cette fois sur lui-même. Le Los Angeles Times rapporte que « Passion Play: Russell Westbrook » sera diffusé dans la soirée du 15 octobre prochain, sur Showtime.

Ce documentaire sera consacré au cheminement du joueur, qui a grandi dans la banlieue de Los Angeles jusqu’à son arrivée sur les bancs d’UCLA, avant d’intégrer la grande ligue.

« Je suis fier de partager ce documentaire et de donner au public un aperçu de qui je suis vraiment sur et en dehors du terrain. Il y a beaucoup d’idées fausses à mon sujet mais je suis prêt à partager mon histoire et mon parcours avec mes fans », a déclaré Russell Westbrook dans un communiqué.

Le LA Times précise par ailleurs que Gotham Chopra, l’auteur du documentaire « Muse » de Kobe Bryant, est le co-réalisateur de ce projet.

On rappelle que le précédent film produit par Russell Westbrook, sur Tulsa, avait décroché trois nominations aux « Emmy Awards 2021 » dans sa catégorie.