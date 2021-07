Le documentaire produit par Russell Westbrook nommé aux « Emmy Awards »

Récompensé pour ses qualités de basketteur le week-end dernier, à la traditionnelle cérémonie de trophées d’ESPN des « ESPYs Awards », Russell Westbrook pourrait bien décrocher de nouvelles récompenses en septembre prochain, dans un registre très différent.

Producteur du documentaire « Tulsa Burning : le massacre racial de 1921 », en compagnie des documentaristes Stanley Nelson et Marco Williams, ainsi que de la société de production Blackfin, le meneur des Wizards a vu sa réalisation être nommée dans trois catégories, pour la 73e édition des « Emmy Awards ». Autrement dit les « Oscars de la télévision », qui récompensent tous les ans les meilleures créations télévisées et qui se tiendront, cette année, le 19 septembre à Los Angeles.

Ce documentaire, qui retrace l’histoire du massacre racial de Tulsa (Oklahoma), gardé sous silence pendant de nombreuses années et qui fait état de 100 à 300 morts selon un rapport final de 2001, tentera de décrocher trois prix : celui du « Meilleur montage sonore pour un programme de non-fiction ou de réalité », celui de la « Meilleure composition musicale pour une série ou une série-documentaire » et celui de la « Meilleure écriture pour un programme de non-fiction ou de réalité ».

Nul doute que ces nominations rendent fier Russell Westbrook, particulièrement touché par cette histoire et bien décidé à faire avancer les choses grâce à ce documentaire, diffusé en mai dernier à la télévision, sur la chaîne History.

« Une fois que j’ai pu apprendre l’histoire et m’y plonger plus profondément, j’étais sous le choc », expliquait-il en avril dernier. « C’est vraiment triste ce qui est arrivé à toutes les entreprises, à tous les Afro-Américains et à toutes les personnes de couleur qui ont vu leur entreprise disparaître. Maintenant, plus que jamais, je veux pouvoir montrer comment l’histoire peut affecter notre avenir. Je veux m’assurer que nous comprenions notre histoire, qu’il y a eu des gens qui ont ouvert la voie, qui ont dû se battre et à qui on a retiré des choses. Je veux être en mesure de partager ça avec le monde, ainsi que la signification de « Black Wall Street ». »

La bande-annonce du documentaire