Même si l’intéressé n’aime pas trop cette expression, n a eu droit au « vintage » Derrick Rose cette nuit sur le parquet des Bucks. Moins explosif sur le plan du jeu qu’à ses débuts mais avec le QI basket et l’expérience d’un joueur désormais âgé de 33 ans, D-Rose a sorti le grand jeu, menant la « second unit » de Tom Thibodeau avec 23 points, 8 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 30 minutes.

Les rotations des Knicks ont été précieuses cette nuit, notamment en fin de premier puis dans le troisième quart-temps, lorsqu’il a fallu revenir au score puis passer devant. Et D-Rose en a donc été le détonateur pour renverser les Bucks (113-98). Après la rencontre, Tom Thibodeau et Julius Randle ont ainsi salué l’apport du banc, dont le meneur a expliqué la principale force, son jeu de transition.

« Peu importe qui a le ballon. La première chose, c’est de prendre le rebond et de bien défendre. Une fois que notre équipe est en mesure de prendre des rebonds et de courir, tout le monde devient une menace et ça nous rend difficiles à défendre, surtout quand on court » rappelle Rose. « Mon job est alors de pousser les contre-attaques au maximum pour déstabiliser la défense adverse. Quand tu pousses le ballon, l’équipe adverse ne peut pas communiquer, pointer tel ou tel joueur à défendre. »

La tête et les jambes

Toujours aussi efficace lorsqu’il part en drive pour finir près du cercle, Derrick Rose s’est également distingué en alignant deux bombes à 3-points à la fin du troisième quart-temps et au début du quatrième, à un moment clé de la rencontre, alors que New York commençait à distancer Milwaukee.

« J’ai fait confiance en mon tir sur lequel j’ai beaucoup travaillé. J’ai essayé d’adapter mon jeu pour me conformer à la façon dont les jeunes jouent aujourd’hui. Peu importe ce qui se présente, aujourd’hui c’était le « pull-up » et même si j’en avais raté quelques uns avant, j’avais toujours cette confiance pour continuer à les prendre », a-t-il ajouté.

Si Tom Thibodeau a rappelé que les chiffres en disaient long sur ce que pouvait représenter Derrick Rose dans son effectif, l’intéressé n’a pas évoqué la technique mais il a mis en avant sa bonne santé mentale afin d’expliquer son début de saison réussi, dans un contexte où il s’épanouit pleinement.

« Je joue avec joie. Ce n’est pas du bonheur, je dirais plutôt de la joie. Le bonheur est temporaire, la joie est éternelle. J’ai traversé beaucoup d’épreuves. Je suis aujourd’hui à un super endroit, dans une équipe très talentueuse. Je n’ai pas à scorer 30 points à chaque match. Je n’ai pas ce poids sur mes épaules. Je peux entrer en jeu, jouer comme je sais le faire et essayer d’avoir de l’impact sur le match, en passant ou en poussant le ballon en contre », a-t-il conclu.