Julius Randle admiratif du titre des Bucks

Le titre décroché par Giannis Antetokounmpo et les Bucks en juillet dernier a visiblement touché certains acteurs de la NBA. On sait que le parcours du Grec, enfin récompensé après plusieurs années de frustration, a poussé Damian Lillard à rester à Portland, afin de tenter de l’imiter.

De l’autre côté du pays, à New York, Julius Randle a également vu ce sacre avec des yeux admiratifs.

« J’avais des frissons en regardant les Finals », confie le All-Star des Knicks, à The Athletic. « Rien que d’y penser, j’en ai encore la chair de poule. »

Pourquoi ce titre est-il si important ? Pour l’avoir gagné après plusieurs années d’échecs en playoffs et avec un effectif qui ne compte qu’une seule superstar, Giannis Antetokounmpo, dans ses rangs.

« C’était beau de voir ça, simplement parce qu’ils l’ont construit de A à Z », poursuit l’ancien intérieur des Lakers et des Pelicans. « Ils n’ont pas fait une superteam ou quelque chose dans le genre. Ces joueurs étaient au charbon tous les jours pour s’en sortir. Ils ont pris des coups en route, pour apprendre et trouver des solutions. Ça a fini par payer et ce qu’ils ont réalisé, c’est spécial, surtout dans la ligue d’aujourd’hui. »

Un autre joueur des Knicks, Evan Fournier, partageait ce sentiment après les Finals remportées par les Bucks contre les Suns (4-2).

« Ça fait du bien de voir une équipe comme ça gagner le titre », avait ainsi déclaré le Français. « C’est évident qu’on peut se mettre à les supporter. On peut aussi apprécier le fait qu’ils n’ont pas simplement assemblé des stars, mais l’ont fait grâce à la Draft et ils ont galéré avant, en devenant meilleur saison après saison. Dès lors, ça devient facile de soutenir une équipe comme celle-ci. »