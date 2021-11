Les Clippers ont retrouvé leur adresse et leur détermination

Privés de Kawhi Leonard, Serge Ibaka ou encore Marcus Morris, les Clippers ont raté leur début de saison. Défaits à quatre reprises lors de leurs cinq premiers matchs, les joueurs californiens ont affiché de grosses lacunes, malgré les grosses performances de leur meilleur joueur toujours debout, Paul George.

Mais, cette semaine, la franchise de Los Angeles est tout de même parvenue à l’emporter deux fois de suite, afin de se relancer collectivement. D’abord face au Thunder, lundi soir, à l’issue d’une nouvelle prestation toutefois mitigée, puis chez les Wolves, la nuit dernière, au terme d’une rencontre cette fois-ci bien plus maîtrisée.

« Nous n’avons jamais voulu être à un bilan de 1-4 [après cinq matchs] », assurait logiquement Reggie Jackson, concernant l’entame ratée des siens. « Mais nous savions qu’il ne fallait pas paniquer, ce n’était pas le moment. Même s’il y avait évidemment des choses à corriger, et rapidement. »

Et la réaction des Clippers est notamment survenue sur le plan offensif, puisqu’ils ont inscrit la bagatelle de 126 points (avec 33 passes décisives) à Minneapolis. Le tout à des pourcentages de réussite de 60% aux tirs, 58% à 3-points et 92% aux lancers-francs !

Ce qui a bien sûr eu le mérite de gonfler à bloc la confiance des hommes de Tyronn Lue, qui restaient sur trois sorties compliquées, à moins de 100 points marqués, contre Cleveland (79), Portland (92) puis OKC (99).

« On a l’impression d’avoir été un peu dans des sables mouvants jusqu’à présent, mais j’espère que nous parviendrons à continuer sur notre lancée, vendredi », confiait Reggie Jackson, en référence au deuxième affrontement entre Los Angeles et Minnesota, prévu demain soir, donc. « J’espère que le match [d’hier] soir a donné de la confiance à ceux qui ont eu du mal [depuis le début de saison], moi y compris. »

Le réveil des lieutenants de Paul George

Auteur de 29 points, 5 rebonds et 8 passes chez les Wolves, le meneur de 31 ans a effectivement livré sa meilleure prestation de la saison, illustrant probablement mieux que quiconque l’insolence à 3-points des Clippers, avec son 7/9 derrière l’arc.

À ses côtés, Nicolas Batum (20 points, à 6/8 à 3-points) s’est lui aussi avéré précieux dans le cinq de départ, à l’instar de Terance Mann (17 points, à 3/3 derrière l’arc) en sortie de banc. Et Terance Mann, justement, n’a pas manqué non plus d’avoir un petit mot pour son leader, Paul George, fidèle à lui-même individuellement, avec ses 32 points, 6 rebonds et 8 passes décisives au compteur.

« Il était chaud et il va le rester, toute la saison », annonçait ainsi l’ailier de 25 ans.

Mais « PG-13 » sait que tout est loin d’être parfait pour Los Angeles, puisque la franchise californienne a perdu beaucoup trop de ballons à Minneapolis : 20 au total, dont 8 rien que pour l’actuel meilleur marqueur (28.9 points) et intercepteur (3.0 interceptions) de la ligue.

« On va devoir corriger certaines choses [d’ici vendredi] et nous devrons simplement être prêts pour [répondre à] leur pression [défensive] », prévenait d’ailleurs Paul George, après coup.

Car l’ailier All-Star est évidemment désireux d’enchaîner les victoires, afin de ramener son équipe au moins dans le Top 8 de la conférence Ouest. Elle, qui est pour le moment 9e, à égalité avec… Minnesota. Ce qui rend le match de demain soir encore plus important.

« Nous devons commencer à gagner des matchs, à monter en puissance », continuait Paul George, avant de conclure. « Il faut que ça change. Nous ne sommes pas une jeune équipe, nous ne sommes pas une équipe qui va se dire : ‘Attendons que nos joueurs reviennent’. C’est maintenant [que ça doit changer]. »