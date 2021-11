Les Clippers ont vaincu leur maladresse pour renverser le Thunder

En quête d’adresse depuis le début de saison, Tyronn Lue avait sûrement des maux de tête à la pause face au Thunder. En effet, le coach des Clippers venait de voir ses troupes manquer 14 tirs primés de suite !

Paul George, en manquant neuf de ses dix premiers shoots, ne pouvait pas inverser la tendance et le Thunder, sans être brillant mais en étant sérieux, conservait alors sa courte avance jusque dans le « money time ».

« On trouve un moyen de l’emporter », se réjouit et remarque Nicolas Batum pour le Los Angeles Times. « On trouve une solution et c’est ce que j’aime dans cette équipe. La semaine a été dure, on est mené de sept points à trois minutes du terme, et avec les gars, on se bouge. On oublie ce qu’il s’est passé depuis vingt quart-temps. »

Les Clippers étaient même à neuf longueurs du Thunder à 2:35 de la fin. « PG13 » envoie alors deux missiles à 3-pts, (puis vole un ballon et prend un rebond) Luke Kennard le suit avec lui aussi un tir primé et les Californiens égalisent. Puis George, encore lui, à mi-distance, donne un point d’avance.

« Il nous a maintenu à flot », admire Reggie Jackson, qui a inscrit un dernier panier pour les Clippers, en parlant de Paul George. « C’est mon boulot », assure de son côté l’ailier pour l’OCR. « On peut toujours faire pire, mais en réalité, je pense qu’on peut difficilement moins bien shooter que ça. On ne shoote vraiment pas bien du tout. »

« On croise les doigts pour que l’un d’entre nous en mette un »

Cette victoire arrachée dans les ultimes minutes et ce 12/21 à 3-pts après la pause peuvent-ils servir de déclic ?

« On avait six ou sept gars qui shootaient autour de 38-40% de réussite la saison passée », rappelle Nicolas Batum, auteur de 14 points à 4/8 à 3-pts, qui n’oublie pas que les Clippers étaient l’équipe la plus adroite de la ligue derrière la ligne en 2020/21. « C’était il y a quatre mois, pas trois ans. On doit garder confiance. »

Reggie Jackson ne peut que confirmer cette sensation de décalage en quelques mois, lui qui tournait à 43% de réussite l’an dernier et pointe seulement à 29% aujourd’hui…

« Je n’arrive pas à l’expliquer. On en plaisantait dans le vestiaire, comme quoi la saison dernière, on ne manquait rien. On était presque à demander des temps-morts pour les autres équipes car on savait qu’on serait chaud. Maintenant, on croise les doigts pour que l’un d’entre nous en mette un. »

En attendant que la superbe adresse de la saison passée revienne, Tyronn Lue se félicite au moins des efforts défensifs de ses joueurs, qui ne baissent pas d’intensité malgré les wagons de shoots manqués en attaque.

« Quand on obtient des bons shoots et que ça ne rentre pas, on se frustre, et par le passé, ça avait un effet sur notre défense », raconte le coach. « Cette année, ce n’est pas le cas. Bien que les tirs ne rentrent pas, les gars continuent de défendre. Si on continue comme ça, comme je le dis, ça va finir par tomber dedans. »