Fin de la lune de miel pour les Hornets

Récemment, après une défaite, les Blazers expliquaient avoir été piégés par le basket très offensif et débridé des Hornets. Chauncey Billups regrettait que ses joueurs aient voulu suivre ce rythme, mais reconnaissait que c’était tentant pour eux, tant c’est agréable de jouer aussi vite.

Cela peut effectivement l’être, mais quand la machine ne tourne pas correctement, ça peut rapidement devenir n’importe quoi. Contre Golden State par exemple, LaMelo Ball et sa bande ont perdu 16 ballons et seulement shooter à 28% de réussite à 3-pts. Et au final, ça donne une troisième défaite en quatre matches…

« On est bien loin de là où on a besoin d’être », lance James Borrego au Charlotte Observer. « Le 3-0 du début de saison semble déjà bien loin. On est capable de ça, de jouer à ce niveau-là. On l’a montré. On doit être plus régulier dans notre exécution et nos efforts. »

Les Hornets sont une équipe jeune, qui veut courir tout le temps et partout, et en plus dirigée par un meneur de jeu, LaMelo Ball, qui aime prendre des risques. On a alors le cocktail parfait pour des résultats inconstants.

« Je trouve qu’on a eu des très bons moments et d’autres où les Warriors faisaient ce qu’ils voulaient », constate Gordon Hayward. « En défense, on doit faire mieux. Un de nos gros problèmes, c’est qu’on plombe notre défense à cause de notre attaque. Quand on force des tirs, qu’on perd des ballons, c’est alors dur de défendre contre une équipe comme Golden State. Ils sont très forts en transition et le public est avec eux. Ça fait effet boule de neige. »

Ne pas baisser d’intensité en défense

En Californie, les Hornets ont perdu leur jeu collectif. Le troisième quart-temps fut un calvaire avec 15 points marqués et neuf minutes passées sans trouver le chemin du cercle… Et quand l’attaque ne suit pas à Charlotte, tout devient plus compliqué.

« On parle toujours des petites choses à faire pour gagner les matches car on sait que notre marge d’erreur est très mince », analyse Miles Bridges. « On doit gratter des ballons, ne pas donner de rebonds offensifs, faire des stops. On doit se concentrer sur le fait d’enchaîner les stops. On en fait un et ensuite, on prend un 3-pts, un dunk et la dynamique est pour eux. Il faut être concentré pendant 48 minutes. C’est notre plus gros défi en ce moment. »

Alors qu’il sort d’un match à 32 points et réalise un excellent début de saison (24.1 points de moyenne), l’ailier n’hésite d’ailleurs pas à pratiquer l’auto-critique.

« Si quelques joueurs ne touchent pas le ballon en attaque, moi y compris quand ça fait un moment que j’ai pas eu la balle, on laisse cela influencer notre défense. On ne peut pas faire ça. J’ai la sensation qu’on le fait un peu trop et c’est pour ça qu’on perd des matches. On n’a pas besoin de jouer perso dans cette équipe, donc je ne suis pas vraiment inquiet pour notre attaque. On doit surtout être mieux en défense. »