Les Blazers piégés par le rythme des Hornets

Avec 96 et 92 points encaissés ces deux derniers matches, pour deux victoires, les Blazers avaient fait parler leur défense pour l’emporter. En déplacement du côté de Charlotte, les hommes de Chauncey Billups ont baissé d’intensité dans ce domaine, en encaissant 125 points…

Le coach de Portland a avancé une explication pour justifier ce revers, qui s’est surtout écrit en dernier quart-temps (remporté 36-25 par les joueurs de James Borrego) avec un Kelly Oubre Jr. très en forme.

« Je pense qu’on a été pris à leur jeu, par leur style », explique le coach à The Oregonian. « Ils jouent vite, comme s’ils étaient sur un playground. C’est facile de suivre ça, car c’est agréable. C’est fun de jouer ainsi. »

« Notre défense peut faire les efforts suffisants pour gagner même quand Batman et Robin sont un peu en souffrance pour marquer de loin »

Pourtant, en première mi-temps, les Blazers avaient la main sur la partie. Mais en seconde période, l’adresse extérieure a encore chuté, avec parfois des tirs trop rapides pris par Damian Lillard et compagnie.

« Je trouve qu’on a fait un bon boulot en première mi-temps, notamment en évitant les ballons perdus », constate l’ancien meneur des Pistons. « Mais en troisième quart-temps, on a été en difficulté pendant une minute ou 90 secondes qui nous ont fait mal. Beaucoup de nos couvertures défensives ont été ratées. Le match nous a glissé entre les mains à cause de nos erreurs mentales et c’est très frustrant. »

Quand la défense des Blazers faiblit, ce sont souvent Damian Lillard et C.J. McCollum qui sauvent les meubles et mettent les points nécessaires pour compenser et l’emporter tout de même. Sauf que le premier n’est toujours pas entré dans sa saison et a terminé cette rencontre avec seulement 14 points à 5/20 au shoot, quand le second a été assez maladroit avec certes 25 points mais à 10/24 au tir. Le duo a ainsi marqué 39 points à 15/44 au shoot…

« Les deux ont shooté à 6/25 à 3-pts », regrette Chauncey Billups. « Dès lors, ce sera dur de gagner comme ça. Pourtant, je pense que le match était gagnable, même avec nos deux stars en difficulté derrière l’arc. C’est un bon signe, d’après moi, car notre défense peut faire les efforts suffisants pour gagner même quand Batman et Robin sont un peu en souffrance pour marquer de loin. On n’était pas loin là, mais on n’était pas assez concentré. »