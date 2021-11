Le MVP de la nuit | Kelly Oubre Jr, l’étincelle des Hornets

Rookie Of The Year en titre, LaMelo Ball aurait fait un beau MVP avec ses 27 points, 9 passes et 7 rebonds, mais on a choisi de récompenser son coéquipier Kelly Oubre Jr, décisif dans le dernier quart-temps pour repousser les Blazers. L’ancien Warrior est comme un poisson dans l’eau dans le jeu alerte de Charlotte, et cette nuit, c’est lui qui tue le match en plantant 13 de ses 25 points dans le dernier quart-temps, dont 10 en cinq minutes pour donner 10 points d’avance (107-97).

Et c’est encore lui, dans le « money time », qui plante un nouveau 3-points pour répondre à Damian Lillard qui avait ramené les Blazers à six points. Il n’est pas titulaire, comme il le souhaitait cet été, mais il est tellement plus libre et à l’aise dans ce rôle de joker.

« Il est fantastique, et c’est pour ça qu’on l’a fait venir. On croit en lui. On est persuadé qu’il y a un rôle majeur pour lui ici, et ce soir en était un très bon exemple » a réagi James Borrego, le coach de Charlotte.

« Je n’ai jamais pris autant de plaisir »

Kelly Oubre Jr, tout comme Ball, est le joueur symbole du jeu des Hornets fait de courses et de tirs lointains. Les Hornets essaient toujours d’accélérer, et cette nuit, les Blazers sont tombés dans le piège de ce hourra basket.

« Je n’ai jamais pris autant de plaisir dans ma carrière de basketteur » lance Kelly Oubre Jr. « On a tous le même objectif en tête. On veut que tout le monde ait sa part du gâteau et que chacun réussisse. Tant qu’on aura cet état d’esprit, je pense qu’on prendra de plus en plus de plaisir tout au long de l’année. »

À l’arrivée, Kelly Oubre Jr. termine la rencontre avec 26 points, 7 rebonds, 5 passes et 2 interceptions en 32 minutes. Le tout à 8 sur 14 aux tirs, dont 6 sur 11 à 3-points. Un match plein, à l’image de son début de saison puisqu’il tourne à 16 points et 5 rebonds de moyenne avec un correct 40% à 3-points.