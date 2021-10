Kelly Oubre Jr. change le visage des Hornets

Deux matches, deux victoires. Les Hornets font partie des formations qui ont bien débuté la saison, et ce soir, la bande de LaMelo Ball passe un vrai test puisqu’elle se rend au Barclays Center pour la première des Nets à domicile. L’occasion de découvrir le nouveau visage de cette équipe, et notamment ce basket davantage axé sur la polyvalence.

« On est une équipe très polyvalente, un groupe qui peut envoyer n’importe qui, dans n’importe quelle situation, et je pense fermement que nous allons réussir » estime Kelly Oubre Jr.. « C’est ‘la mentalité du joueur suivant’, mais au final, notre bon niveau dépend justement du joueur suivant. Il faut donc se responsabiliser les uns les autres. »

En clair, c’est la version « Mousquetaires » de Charlotte où le collectif prend le dessus sur une ou deux très fortes individualités.

« On est juste résilients » estime Miles Bridges. « C’est au joueur suivant de se montrer. Cody Martin a endossé ce rôle, et il fait du super boulot. Je pense que nous n’aurions pas gagné le match face à Cleveland sans lui. »

Une interception par ci, un rebond offensif par là… Les « Lieutenants » sont essentiels à Charlotte et Terry Rozier estime que les dirigeants ont visé juste avec Kelly Oubre Jr, Mason Plumlee et Ish Smith mais aussi des rookies responsabilisés comme James Bouknight et Kai Jones.

« Je suis comme l’eau. J’essaye de m’adapter à n’importe quelle situation dans laquelle on me place et j’essaie de réussir »

« C’est énorme ! À chaque fois qu’on gagne, je me fous de savoir si c’est d’un demi-point. Je me fous de savoir comment on y parvenu. Si je suis absent, si d’autres sont absents, les autres doivent être prêts. On a plutôt un effectif riche, et c’est un avantage. »

Cette saison, le 6e homme se nomme donc Kelly Oubre Jr. C’est plutôt ironique quand on sait qu’il n’appréciait guère d’être remplaçant aux Warriors, et qu’il avait décidé de choisir sa prochaine équipe en fonction d’une place de titulaire. Mais justement, c’est sa polyvalence qui est précieuse. Il peut entrer en jeu à la place d’un arrière, d’un ailier ou même d’un ailier-fort. Pour James Borrego, c’est un luxe par rapport à la saison passée.

« Il apporte une énorme richesse à l’effectif » confirme le coach de Charlotte. « Si on l’a fait venir, c’est parce qu’il a cette capacité d’être un « two-way player ». Il peut défendre sur le ballon, il peut défendre sur un joueur sans ballon, il peut aller au cercle, il peut évidemment scorer, et défendre à un niveau élevé. Il l’a montré en première mi-temps contre Cleveland. On était un peu à sec en attaque, et c’est lui qui a pris feu. C’est lui qui nous a ramenés dans le match. Il est si polyvalent, et il a une telle envergure. Il s’intègre bien dans notre groupe, et avec lui, on est capable de changer beaucoup de choses en défense, et il y est pour beaucoup. »

Interrogé sur ses qualités, Kelly Oubre Jr. a une formule : « Je suis comme l’eau. J’essaye de m’adapter à n’importe quelle situation dans laquelle on me place et j’essaie de réussir. C’était l’objectif principal. Continuer d’être qui je suis, quels que soient les choix du coach pour ses cinq. »