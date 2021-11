Tyrese Haliburton a le feu vert en attaque

Les Kings avaient besoin d’un sursaut. Les Pelicans avaient pris l’avantage en troisième quart-temps et Richaun Holmes venait d’être sorti pour deux fautes techniques. Cette réaction salvatrice, ce fut celle de Tyrese Haliburton.

Avec 20 points à 6/11 au shoot, 7 passes décisives, 4 rebonds, 4 interceptions et 2 contres, l’arrière de Sacramento a réalisé son meilleur match de la saison et son impact en dernier quart-temps, quand les Kings ont passé un décisif 14-0, a été capital dans cette victoire.

« Je l’ai mis au défi », explique Luke Walton à NBC Sports. « Je voulais que sa personnalité imprime sur notre équipe. Je veux qu’il parle. Je me fiche qu’il fasse des erreurs en ce moment. S’il veut faire sa propre action, qu’il la demande. Plus il offrira à cette équipe son identité, plus on sera bon. »

Même conseil du côté de De’Aaron Fox, qui veut voir son coéquipier plus agressif balle en mains. « Je lui dis de shooter, car c’est un de nos meilleurs shooteurs. On l’encourage. Il doit davantage prendre sa chance. »

Un Haliburton plus tranchant et efficace, c’est non seulement une bonne nouvelle pour les Kings, mais également pour De’Aaron Fox, qui est à la peine depuis le début de saison, afin de le soulager. D’ailleurs, le meneur de jeu a rendu sa copie la plus propre de la campagne avec 19 points à 8/14 au shoot et 2/3 à 3-pts. Le duo Haliburton – Fox était donc dans de bonnes dispositions pour cette réception de New Orleans.

« Fox n’est pas à son niveau pour l’instant, c’est une évidence », constate son coéquipier. « Je vois sa frustration. C’est notre coéquipier, notre frère, on est là pour lui. Je suis heureux de le voir évoluer à un bon niveau. »