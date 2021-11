Pour leur premier « road trip » de l’année, les Blazers ont fait chou blanc. Défaits une troisième fois de suite, à Cleveland, les coéquipiers de Damian Lillard vont rentrer en Oregon avec trois lourdes défaites dans les valises.

Si l’écart final est allé en décroissant : -12, -10, -3, le résultat est toujours le même. Forcément mécontent de la tournure des événements, Chcauncey Billups a qualifié ce voyage de « décevant ». De 3 victoires et 2 défaites à leur départ de Rip City, les Blazers reviennent avec un bilan, dans le rouge, de 3 victoires pour 5 défaites.

« On ne peut pas revenir sur [ces matchs] », a-t-il déclaré dans The Oregonian. « Le calendrier continue de se dérouler. On doit simplement apprendre de ce match, tourner la page et se préparer pour vendredi. »

De retour à la maison, les Blazers vont accueillir les Pacers et les Lakers coup sur coup. L’occasion de rebondir après une fin de match qui n’a pas voulu sourire à Dame Time, qui a eu le ballon de l’égalisation face aux Cavs.

« Quand je rate ces tirs, je veux rejouer le même système. Tu espères toujours avoir une autre opportunité de refaire la même action. »

Lillard ravive une vieille blessure à l’abdomen

Mais, comme ce début de saison très poussif des Blazers, Damian Lillard n’a toujours pas retrouvé la magie offensive de ces dernières saisons. De nouveau « irrité » au niveau de l’abdomen, une vieille blessure qui s’est ravivée, le meneur a fini à 26 points mais en tentant 27 tirs pour y arriver, dont un 3/12 à 3-points qui continue d’alarmer.

« On n’a pas réussi à faire ce qu’on voulait faire », ajoute Chauncey Billups à propos de cette dernière action du match. « Mais bon, à chaque fois qu’on peut mettre le ballon dans les mains de Dame face à un gars de 2m13, ça me va. Je ne peux pas dessiner un système qui nous donnera ça. Donc, on a plutôt été chanceux sur cette partie-là. Mais il n’a pas rentré le tir. Et on n’a pas bien exécuté notre système. »

Outre la maladresse chronique de Damian Lillard, CJ McCollum (21 points à 7/19) et Jusuf Nurkic (6 points à 3/7 aux tirs) n’ont pas non plus pesé assez lourd face à Cleveland. Les « joueurs cadres » de Portland n’y sont pas en ce début de saison, et la friabilité de sa défense intérieure commence à froisser l’entraîneur.

« Ça fait deux matchs de suite qu’un intérieur nous fait beaucoup de mal. Mais tout n’est pas de la faute de Nurk. Nurk est au niveau de l’écran, comme Cody, et ils se retrouvent derrière la défense un petit peu. L’aide n’est pas encore présente à temps. Et ensuite, Rubio et ces gars trouvent des joueurs démarqués. En fin de match, ils ont aussi mis la balle à l’intérieur pour [Allen] et ces paniers nous ont fait très mal. Mais la ligue est comme ça. Jarrett Allen est un très bon jeune joueur. »

Toujours capots sur la route

À part Norman Powell (23 points) et Anfernee Simons (15 points), les Blazers ont encore éprouvé les pires difficultés à trouver des tirs ouverts pour équilibrer leur attaque. Toujours vierges de succès à l’extérieur, les hommes de Chauncey Billups doivent se ressaisir. Un retour à la maison sera donc le bienvenue.

« On avait enchaîné deux bons matchs, on se sentait bien à 3-2 avant de partir sur la route. Mais on est parti, et on a pas eu la même énergie et la même vivacité qu’on a à domicile », regrette Damian Lillard. « Quand tu joues à l’extérieur, il faut avoir une certaine mentalité, il faut presque vouloir brutaliser l’adversaire et venir prendre ces matchs. Ce qu’on arrive à faire à domicile est plus difficile à faire en déplacement. »

Pour une équipe de vétérans, ce genre de contre-performance n’indique rien de bon, surtout en début de saison. Surtout après un changement de coach. À moins que ça serve d’électrochoc…

« C’est un voyage décevant à mon avis, parce que j’ai le sentiment qu’on aurait pu gagner chacun de ces matchs », conclut Chauncey Billups. « Dans chacun de ces matchs, j’ai trouvé qu’on avait une chance de le gagner. Mais on n’en a gagné aucun. C’est forcément décevant. Et je suis sûr que tous les gars dans le vestiaire partagent ce sentiment… »