Les Rockets font trembler les Lakers jusqu’à la dernière seconde

Quel match ! Après un premier affrontement très orienté vers la défense il y a quelques jours, les deux équipes ont offert un tout autre contenu. Ni Lakers, ni Rockets n’avaient passé la barre des 100 points l’autre jour. Cette nuit, les Texans pointaient avec déjà 70 points inscrits à la mi-temps (64-70).

C’est dire si la défense des Lakers s’est d’abord montrée peu concernée… Les Californiens ont connu beaucoup des difficultés à défendre la ligne à 3-points, d’où les visiteurs ont été bien plus adroits (16/42 contre 6/25). Après avoir compté jusqu’à 11 points de retard dans le troisième acte, les Lakers ont réagi en appuyant fort dans la raquette (78 points inscrits contre 60).

Portés par un LeBron James de gala dans la dernière période, les locaux ont imaginé s’orienter vers une victoire tranquille. Mais les Rockets avaient encore de l’énergie en stock. Kevin Porter Jr. a même eu une dernière occasion d’abattre les Lakers à 3-points, à la dernière seconde. Manqué de peu…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Rockets sans complexe. Il faut être deux pour faire un beau match. Les jeunes Texans, qui évoluaient sans leurs rares vétérans (Eric Gordon, Daniel Theis), ont affiché un visage séduisant en jouant sans se poser de questions. Ils ont su recoller lorsque Los Angeles a semblé s’envoler dans l’ultime période. Malheureusement pour eux, ils ont commis trop d’erreurs (24 ballons perdus) pour arracher la victoire.

– Le quatrième quart-temps du King. Pour son premier double-double à la passe de la saison, LeBron James a surtout impressionné dans le dernier acte. Auteur d’un dunk puissant en contre-attaque, sur une offrande de Russell Westbrook, il a continué à harceler la poreuse raquette adverse en inscrivant 10 points de suite dans la période (14 points de ses 30 points au total).

– La santé des Lakers surveillée. Le Staples Center doit parfois retenir son souffle. Exemple lorsque Anthony Davis est mal retombé sur sa cheville en première période, avant de revenir en boitillant en défense. Ou lorsqu’il s’est plié en deux à la retombée d’un rebond. On a également vu LeBron James, visiblement gêné à la jambe, rejoindre brièvement le vestiaire à quelques minutes de la fin.

TOPS/FLOPS

✅ Jalen Green. Après sa sortie précédente manquée, le rookie a réagi en démarrant très fort sa rencontre avec plusieurs paniers primés « arc-en-ciel ». Plus discret par la suite et maladroit balle en main (7 ballons perdus), il est ressorti de sa boîte dans la dernière minute du match, avec deux énormes tirs à 3-points pour faire espérer son équipe jusqu’au bout.

✅ Christian Wood. Sans faire de bruit, le leader des Rockets a signé un très solide double-double (26 points et 16 rebonds), profitant parfois d’errances défensives des Lakers, notamment de LeBron James. Le bémol de sa rencontre a été sa maladresse aux lancers, secteur dans lequel il souffre depuis le début de la saison.

✅ Le tandem Westbrook – Davis. Même s’ils n’ont pas rentré un panier primé, les deux hommes ont bien soutenu le « King » avec 27 points chacun. On retient le match complet du meneur avec un nombre de déchets limités. « AD » a été encore plus efficace et a impressionné par sa défense à 3-points en fin de match.

⛔ L’adresse de loin des Lakers. Ils n’avaient converti que 9 paniers primés lors de la première manche, ils ont fait pire cette nuit (6). À côté de LeBron James, Carmelo Anthony a de nouveau affiché son assurance à cette distance. Mais hormis lui… Le trio de titulaires Anthony Davis – Russell Westbrook – Avery Bradley a en effet cumulé un 0/10 dans ce secteur, illustrant les problèmes de « spacing » que doit gérer Frank Vogel.

DEUX POINTS RETIRÉS

Décision arbitrale inhabituelle. Les officiels ont retiré deux points aux Lakers à moins de trois minutes de la fin du match lorsqu’ils ont réalisé qu’une faute sifflée n’était que la quatrième des Rockets dans le quart-temps, et non la cinquième. Autrement dit : Kent Bazemore n’avait pas droit aux deux lancers-francs qu’il a convertis.

LA SUITE

Lakers (5-3) : réception du Thunder, jeudi.

Rockets (1-6) : déplacement à Phoenix, jeudi.