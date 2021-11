La défense des Lakers asphyxie les jeunes Rockets

Les Lakers ont compté jusqu’à 24 points d’avance dans un match contrôlé de bout en bout face aux jeunes Rockets. LeBron James (15 points, 8 passes, 7 rebonds, 4 interceptions), Anthony Davis (16 points, 13 rebonds), et Russell Westbrook terminent la rencontre à 22/58 aux tirs mais la défense des Lakers n’a laissé aucune chance à Houston.



Le choix tactique de Frank Vogel de décaler Anthony Davis au poste de pivot a fonctionné à merveille pour les Lakers. Ils ont entamé la rencontre sur un 21-10 et n’ont jamais regardé en arrière. LeBron James et Russell Westbrook comptaient 11 des 14 passes de leur équipe à la mi-temps et ils se sont facilement joués de l’inexpérience des Rockets pour permettre à leurs coéquipiers de rentrer aux vestiaires avec 19 points d’avance (54-35).

Houston est revenu à -11 en troisième quart temps et à -10 en fin du match sous l’impulsion d’Eric Gordon (17 points), de Kevin Porter Jr (13 points, 9 rebonds), et de Christian Wood (16 points, 13 rebonds) mais les 27 ballons perdus ont permis à Los Angeles de finir le boulot pour filer vers une deuxième victoire de suite à domicile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Changement de cinq de départ pour Frank Vogel. Avec seulement trois victoires lors des six premiers matchs, l’entraineur des Lakers a décidé de changer son fusil d’épaule et de décaler Anthony Davis en pivot et de promouvoir Avery Bradley titulaire, vu à son avantage face à Cleveland, pour faire face aux Rockets. Ce cinq à un seul intérieur a permis à Los Angeles de se procurer de nombreux tirs ouverts en début de match, tout provoquant 8 ballons perdus et en limitant Houston à 27% aux tirs lors d’un premier quart-temps à sens unique (27-15).

– Carmelo Anthony toujours en feu. Sur un 6 sur 8 à 3-points lors des derniers matchs, Carmelo Anthony a continué sur sa lancée en terminant la mi-temps à 5 sur 8 de loin. À l’instar de LeBron James et Russell Westbrook, Carmelo Anthony s’est amusé face aux jeunes Rockets pour trouver tir ouvert après tir ouvert.

– 20 tirs de plus pour les Lakers. Malgré sa maladresse, Los Angeles a terminé la rencontre avec 20 tentatives de plus que son adversaire ! Les Rockets ont en effet perdu 27 ballons, offrant 32 points aux Lakers. Kevin Porter Jr, Jalen Green, et Alperen Sengun ont perdu 14 de ses ballons.

TOPS/FLOPS

✅ Russell Westbrook. Avec 20 points, 9 passes décisives, et 8 rebonds, le meneur des Lakers a été au four et au moulin et sans pitié face à la paire Porter Jr – Green. Russell Westbrook a été maladroit mais il a compensé par une activité décuplée pour régaler le Staples Center.

✅ Carmelo Anthony. Comme souligné plus haut, Carmelo Anthony a confirmé sa bonne forme du moment en terminant la rencontre meilleur marqueur du match (23 points), grâce à un 5 sur 8 de loin. Il a marqué 17 3-points lors des trois derniers matchs à 71% de réussite.

⛔ Jalen Green. Le rookie continue son rude apprentissage de la NBA. Face aux vétérans des Lakers, il a été transparent en attaque et à la rue défensivement. Il inscrit une seule de ses six tentatives et il a perdu quatre ballons.

LA SUITE

Lakers (4-3) : Los Angeles aura l’occasion d’aller chercher des troisième et quatrième victoires de suite en jouant de nouveau contre Houston à domicile mardi, avant de terminer cette série de quatre matchs de suite au Staples Center en défiant le Thunder.

Rockets (1-5) : Houston enchaine quatre matchs difficiles à l’extérieur contre les Lakers à nouveau, les Suns, les Nuggets, et les Warriors.