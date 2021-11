Comme un peu partout en NBA, les Nets cherchent la bonne formule, d’autant qu’il faut compenser l’absence de Kyrie Irving, et Steve Nash cherche le bon équilibre autour de James Harden et de Kevin Durant. Avec un effectif aussi riche, le coach peut multiplier les combinaisons, et dimanche, face aux Pistons, il a apprécié le très bon passage de sa « second unit » avec LaMarcus Aldridge comme point d’ancrage, entouré de Bruce Brown, Deandre’ Bembry, Jevon Carter et Patty Mills.

Ce cinq a montré de belle choses dans le second quart-temps, mais aussi dans le dernier quart-temps avec James Johnson pour remplacer Patty Mills.

« C’est un cinq très actif en défense » note Steve Nash. « Je trouve que c’est un groupe naturellement porté sur la défense, mais ils doivent aussi trouver des moyens de marquer, de jouer en en rythme et de jouer les uns pour les autres. J’ai trouvé qu’ils avaient été bons des deux côtés du terrain, et je suis vraiment fier de la performance de tout le monde. »

De la vitesse et de l’envergure

Même satisfaction chez Kevin Durant, contraint de regarder la fin du match depuis les vestiaires après son expulsion.

« J’apprécie le bon équilibre dans ce groupe. On a des scoreurs avec LaMarcus et Patty. On a des défenseurs qui peuvent couper en attaque et créer. On a des joueurs athlétiques avec de l’envergure, avec DeAndre’ Bembry, Bruce Brown et Jevon Carter. Ces trois-là sont rapides et athlétiques, et ils peuvent se projeter vers l’avant et créer des espaces. »

Depuis le début de saison, c’est en défense que le bât blesse à Brooklyn, et c’est une bonne nouvelle si Steve Nash a trouvé un groupe capable de peser en défense. « J’aime ce que nous avons vu avec ce groupe » poursuit Kevin Durant. « Bien sûr, nous allons essayer d’affiner tout ça, mais nous avons mis la pression sur eux en attaque et nous avons produit de l’excellente défense. »

Rappelons tout de même qu’il ne s’agissait « que » des Pistons en face…