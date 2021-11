Max Strus rassuré après sa blessure au genou

Max Strus a eu très peur, après une mauvaise réception en fin de match face aux Grizzlies. Touché au genou, le joueur du Heat a pris la direction du vestiaire et craignait une grave blessure avec une possible lésion ligamentaire.

Après avoir procédé à une IRM, le staff médical de Miami a pu rapidement révéler son verdict et celui-ci s’est avéré plus positif que prévu. Max Strus souffre bel et bien d’une entorse du genou, mais n’a pas subi de dommages structurels majeurs. Un véritable soulagement pour l’intéressé.

« Il y avait beaucoup d’anxiété. Ça a été difficile de dormir la nuit précédente. Mais le staff a fait un excellent travail en me faisant venir dès que possible pour passer l’IRM. Dès que j’ai eu les résultats, ça a été une véritable bouffée d’air frais. Je suis heureux de la façon dont tout s’est déroulé ».

Max Strus espère ainsi revenir d’ici deux ou trois semaines. Sa blessure reste un coup dur pour lui alors qu’il avait trouvé sa place dans la rotation d’Erik Spoelstra mais ce dernier s’est également voulu rassurant.

« On a de la peine pour Max, mais heureusement, ce n’est qu’à court terme. Il va se remettre en forme et on pourra à nouveau aller de l’avant », a-t-il pour sa part déclaré.