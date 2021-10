James Harden retrouve des couleurs face aux Pacers

Les Pacers ne sont pas venus démarrer à New York en mode touriste, et Domantas Sabonis ne se fait pas attendre pour mettre le bleu de chauffe (4 points, 2 passes et 3 rebonds sur les 2 premières minutes de jeu !). Les visiteurs insistent en jouant avec leurs intérieurs, et taper sur le point faible des locaux, qui mettent trop peu d’énergie en défense pour l’instant. Résultat, Indiana mène déjà de 16 points !

Le rythme de jeu ralentit lors du second quart-temps, ce qui arrange la seconde unité de Brooklyn, et notamment le duo Blake Griffin-Paul Millsap dont les jambes commencent à peser lourd. James Harden prend feu (21 points à la pause), et étale toute sa palette offensive, permettant aux siens de rejoindre les vestiaires avec l’avantage (58-55).

Les débats reprennent avec une formation de Brooklyn qui fait tourner le ballon comme rarement depuis le début de la saison. Le génial gaucher se met à la baguette et délivre caviar sur caviar à ses coéquipiers, qui capitalisent. Le rythme s’accélère, et les Pacers réagissent tout de même lors du quatrième quart, en serrant la vis en défense.

À l’entrée du money time, tout reste encore à faire pour les pensionnaires du Barclays Center (92-90). LaMarcus Aldridge et Kevin Durant prennent les choses en main, et plantent depuis leurs jardins respectifs. Indy ne trouve plus le chemin du cercle, et enchaine les mauvais choix en attaque. Durant peut jubiler sur le banc, les Nets remportent ce duel à domicile (105-98).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Prise à deux, ou trois sur Kevin Durant. Les hommes de Rick Carlisle ont passé le match à tenter de fermer la peinture et la ligne de fond à KD, par des prises à deux, voire à trois lorsque Jeremy Lamb était sur le parquet. Non content de lui imposer un combat physique de tous les instants, les Pacers ont ainsi également tenté de priver la star des Nets de ses prises habituelles aux rebonds, et cela a marché… une mi-temps (1 seul rebond pris en première période).

Un crossover, une chute sur le parquet et… ça repart ! Torrey Craig, a bien failli passer la soirée à faire le buzz sur les réseaux sociaux après avoir fini sur les fesses suite à un crossover de KD en fin de premier quart temps, mais l’ancien des Suns a été réveillé par cette « humiliation ». De près, de loin, et en ramassant quelques miettes au milieu, le numéro 13 des Pacers a tout de suite répondu à cet affront en claquant… 13 points en 5 minutes!

Deux fautes qui auraient pu coûter (très) cher. T.J Mc Connell n’est pas le plus talentueux, et a tendance à donner beaucoup de sa personne. Mais après un « arrachage/découpage » de bras en bonne et due forme sur Durant, qui a balancé le ballon dans les tribunes de frustration, puis sur Patty Mills, l’ancien Sixer s’est cru dans un match de coupe de Landes, et il est passé très près d’une exclusion en fin du troisième quart-temps. Après de longues minutes d’analyse, les arbitres ne l’ont pas fait, ce qui eu le don de réveiller les locaux. Hué par les fans, le meneur au numéro 9 a tenté de compenser sa mauvaise soirée en jouant sale, sans le résultat escompté.

TOPS/FLOPS

✅ James Harden. Parfait quand il faut prendre ses responsabilités en attaque, avec 21 points en première période, the Beard sait aussi lâcher le ballon à ses coéquipiers et se mettre au service de l’équipe dans la peau du chef d’orchestre quant il le faut. Flirtant avec le triple-double (29 points, 8 rebonds, 8 passes décisives), Harden a fait tourner en bourrique McConnell, Duarte et Lamb, qui se sont relayés pour essayer de limiter son influence. Raté. À noter également son sens du sacrifice croissant en défense, qui donne le sourire à son coach, Steve Nash, mais aussi son passage régulier sur la ligne : 16 sur 19 aux lancers !

✅ Torrey Craig. L’ancien des Nuggets et des Suns aura été le joueur le plus dynamique de son équipe malgré sa chute au premier quart temps après un crossover de KD. Solide en défense, n’hésitant pas à donner de sa personne pour protéger son camp, Craig s’est aussi montré très efficace en attaque (28 points, 9/16 aux tirs dont 4/7 à trois points). Avec 11 prises, il s’offre un double double, et aura marqué de bons points à son coach, qui cherche encore à établir sa meilleure rotation possible.

⛔ T.J Mc Connell. Titulaire en l’absence de Malcolm Brogdon, le meneur au numéro 9 aura fait un match très poussif. Mauvais aux tirs (4/14), et auteur de quelques gestes très limites sur Durant et Mills, l’ancien Sixers n’a pas dirigé les opérations de son équipe comme il aurait dû le faire. En retard en défense, réprimandé par son coach à plusieurs reprises, McConnell s’est mis à dos le public local, une fois de plus…

LE CAP DES 20 000

De retour à Brooklyn après une retraite forcée, LaMarcus Aldridge (21 points, 8 rebonds) a été l’un des éléments importants du succès des siens, mais il a aussi inscrit de son nom dans l’histoire de la NBA avec son 20 000e point en carrière. C’était après un tir à mi-distance (son jardin !) en fin de troisième quart-temps, et l’intérieur se classe désormais au 48e rang des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA.

LA SUITE

Brooklyn (3-3) : Réception des Pistons dimanche soir pour conclure la semaine à domicile.

Indiana (1-5) : Back to back la nuit prochaine face aux Raptors.