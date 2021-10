Les Sixers vont porter un maillot en hommage à leur ancienne salle

C’est en 1996 que les Sixers ont quitté le Spectrum, antre des exploits de Moses Malone et Julius Erving, pour s’installer au Wells Fargo Center, une salle aujourd’hui vieillotte. On sait d’ailleurs que les dirigeants aimeraient construire une nouvelle salle, près des quais, et en attendant de convaincre la municipalité, ils ont décidé de rendre hommage à leur ancienne salle, détruite il y a 11 ans.

Pour cela, Philly Voice confirme qu’ils auront une tenue dédiée, raccord avec l’ancien parquet de l’époque. C’est le rookie Charles Bassey qui avait fait fuiter l’information de ce maillot « City Edition », en postant une photo de la tenue, et l’information se confirme avec la révélation d’un rond central aux couleurs de l’ancienne salle, par le président des Sixers qui évoque une sortie la semaine prochaine.

Autre indice de l’hommage à l’ancienne salle : la police de caractère utilisée, présente sur les maillots des Sixers de 1971 à 1976. Une tenue très colorée mais le vert et l’orange étaient les couleurs du logo du Spectrum.

Avant que le Spectrum ne soit rasé, les Sixers y avaient disputé un dernier match, en 2009, et ils s’étaient imposés face aux Bulls. Dans l’équipe, trois joueurs encore en activité avec Thaddeus Young, Andre Iguodala et Lou Williams. Côté Bulls, un rookie nommé Derrick Rose, épaulé de Joakim Noah, Ben Gordon ou encore Kirk Hinrich.

Visuel : UniMockups