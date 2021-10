Gregg Popovich compare Luka Doncic aux plus grands joueurs de l’ex-Yougoslavie

Les joueurs slovènes, Gregg Popovich connaît bien. Depuis vingt ans, il en a eu deux sous ordres à San Antonio, Rasho Nesterovic et Beno Udrih. Et depuis 2018, Luka Doncic porte fièrement ce petit pays sur ses épaules sur les parquets NBA.

La star des Mavericks est désormais un All-Star, ainsi qu’un sérieux candidat au titre de MVP et un des visages de la ligue. Avec Nikola Jokic notamment, MVP en 2021, il perpétue la tradition des joueurs de l’ex-Yougoslavie qui viennent briller aux États-Unis et s’imposent parmi les meilleurs joueurs du monde.

« Quand j’y pense, je me dis : imagine si tous ces Yougoslaves étaient dans la même équipe », a commenté Popovich, avant la défaite des Spurs face aux Mavericks, pour le Dallas Morning News. « Je veux dire les Slovènes, les Croates, les Serbes. C’est excitant et tellement cool. Luka est quelqu’un qui me rappelle toujours cela, quand un joueur de cette région arrive et devient un grand joueur. On dirait qu’il n’y a pas de joueurs moyens parmi ceux qui parviennent à rejoindre la NBA, car ils sont tous bons. Donc je repense à Vlade Divac, Zarko Paspalj, Toni Kukoc, Drazen Petrovic, tous ces joueurs qui ont évolué en même temps. C’est un peu comme avec les Argentins il y a quelques temps. C’est la première chose qui me vient en tête. »

« Comment peut-on être aussi bon et venir d’un si petit pays ? »

Et si la Yougoslavie, avant sa disparition au début des années 1990, était un État peuplé d’une vingtaine de millions de personnes, ou que l’Argentine, pour reprendre l’exemple de Popovich, dépasse les 40 millions d’habitants, la Slovénie, elle, qui a deux beaux représentants en NBA avec Doncic et Goran Dragic, ne peut pas en dire autant avec ses quelque deux millions d’habitants…

« La seconde chose, c’est comment peut-on être aussi bon et venir d’un si petit pays ? », se demande le coach quintuple champion NBA et champion olympique l’été dernier. « On ne va pas sur les playgrounds comme à New York, Los Angeles ou Chicago, où on joue tous les jours. Peut-être le faisait-il (Doncic), mais la compétition n’était pas la même. Donc il faut souligner, ce que l’hubris américaine ne fait pas assez, les programmes qu’ils mettent en place et les coaches qu’ils ont. Les joueurs sont disciplinés et sérieux, ils s’entraînent beaucoup et dur. »