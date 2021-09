Luka Doncic. Saison 4, ép. 1 : l’objectif n’a pas changé

Que nous réserve Luka Doncic pour sa quatrième saison en NBA ? Le Slovène a franchi les étapes avec une facilité déconcertante lors de ses trois premières années, produisant une ligne de stats toujours plus complète.

Mais plus que les exploits personnels, le meneur aspire plus que jamais à gagner enfin avec Dallas, lui qui a découvert les défaites et les éliminations en NBA alors qu’il collectionnait les trophées lors de ses saisons avec le Real Madrid, un club multisport où il espère voir arriver Kylian Mbappé… Sur le plan basket, Luka Doncic s’est ainsi fixé un objectif, le même qu’à chaque début de saison : aller chercher un titre.

« Nous avons fait beaucoup de changements cet été, notamment dans le staff, et l’objectif est toujours de se battre pour le titre. À vrai dire, je suis très excité par la saison qui nous attend », a-t-il déclaré à l’occasion de l’officialisation de la rénovation de terrains de basket à Ljubljana, glissant au passage un mot pour son nouveau coach, Jason Kidd. « Je trouve que c’est un excellent coach, qui en sait aussi beaucoup sur la façon de jouer au basket et sur la manière de diriger une équipe. C’est une excellent opportunité pour m’aider à grandir, et je pense que ça va beaucoup m’apporter ».

« Je ne sais pas si nous avons besoin d’un ou deux joueurs supplémentaires »

Pas du genre à calculer, « Luka Magic » aborde la suite avec la même détermination, après un été où il a encore appris dans la défaite, que ce soit suite à l’élimination au premier tour des playoffs face aux Clippers pour la deuxième année de suite, ou la quatrième place, « la pire », avec la Slovénie aux Jeux olympiques de Tokyo.

« Comme je le dis, le titre, c’est mon objectif et je crois toujours que l’on peut se mêler à la lutte pour y arriver. Nous verrons comment la saison se déroule mais à mon avis, nous pouvons en être. Je ne sais pas si nous avons besoin d’un ou deux joueurs supplémentaires. Nous devons d’abord commencer et nous verrons ce qui se passe ».