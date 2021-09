Gregg Popovich se dit enthousiaste à l’idée de coacher un effectif sans superstar

Après sa victoire avec Team USA aux Jeux Olympiques de Tokyo, une première pour lui, Gregg Popovich s’apprête désormais à retrouver la NBA, pour disputer sa 26e saison à la tête des Spurs.

Parmi les coachs les plus victorieux de l’histoire, le technicien a toujours pu s’appuyer sur des joueurs au talent à part, qu’il a su coacher et encadrer pour rafler cinq titres NBA. Il y a eu les « Twin Towers » Tim Duncan et David Robinson, puis le trio Parker-Ginobili-Duncan qui aura été d’une grande fidélité envers son coach, ou encore Kawhi Leonard puis DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge.

Sept ans après son dernier titre de champion NBA, la donne a bien changé à San Antonio. Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili sont partis, et les Spurs se retrouvent aujourd’hui sans superstars, DeMar DeRozan, dernier « go-to-guy » en date, étant parti à Chicago. Une situation qui semble paradoxalement enthousiasmer Pop.

« Je pense simplement que notre style sera différent dans le sens où, par exemple, comme entraîneur, se posera la question de savoir qui est votre « go-to-guy » ? À qui allez-vous donner le ballon ? » a demandé Gregg Popovich à un journaliste. « Vous voyez ce que je veux dire, c’est excitant. Je n’ai aucune idée de la personne à qui je vais donner le ballon ou du système que nous allons exécuter. C’est quelque chose que nous allons découvrir au fur et à mesure que nous avançons. Pour moi, c’est très enthousiasmant, et ça l’est pour ces gars-là, aussi ».

Une leçon d’enthousiasme pour gonfler le moral des troupes

Non content de tirer du positif de cette situation, son discours est aussi une façon d’impliquer tout le monde et de redonner toute son importance au collectif qui incarnera l’arme principale de ces Spurs version 2021/22.

« Ce n’est pas négatif de le dire, mais nous n’avons pas de superstars. Ce n’est pas une équipe remplie de superstars. C’est une équipe remplie d’un gros caractère, de beaucoup de volonté, et c’est ce qui la rend plaisante », a-t-il ajouté. « Personne ne va jouer 39 minutes par match. Nous ne sommes pas préoccupés par les statistiques, les récompenses individuelles ou quoi que ce soit de ce genre. Ces gars-là vont juste s’amuser en jouant. Ce sera simple, simple, simple. Et aux deux extrémités du terrain, nous voulons juste beaucoup d’activité, beaucoup de rythme et jouer vite, en espérant que cela soit intelligent. Mais le rythme devrait être vraiment agréable à regarder. Ces gars-là, ils s’amusent entre eux, et c’est enthousiasmant pour moi ».

Pour un coach, c’est le coup parfait. Personne ne sortira du lot, et tout le monde aura sa chance. Le discours est en tout cas passé et a eu de quoi motiver ses troupes, à l’image de Dejounte Murray qui devra faire partie des joueurs « majeurs » de cette équipe sans superstars.

« C’est bon d’entendre qu’il est sur la même longueur d’ondes que nous. C’est sur le point d’imprégner le groupe et tout le monde en a conscience. Cela va juste prendre du temps de se familiariser encore plus les uns avec les autres. Donc, je suis enthousiaste. Nous devrions tous l’être », a-t-il indiqué.