Facile vainqueur à Houston, le Jazz reste la seule équipe invaincue

Huit minutes. C’est le temps pendant lequel les Rockets ont tenu tête au Jazz. Jalen Green prend les intervalles pour aller défier les grands, et l’enthousiasme des jeunes de Houston fait plaisir à voir. Mais Quin Snyder commence à ouvrir son banc, et là, Houston explose ! Joe Ingles allume les premières mèches, Donovan Mitchell attaque le cercle, et Rudy Gobert écrase un gros dunk. En quatre minutes, le Jazz a fait le break (32-18).

La suite sera du même tonneau avec un Jordan Clarkson déchaîné, et un Bogdan Bogdanovic adroit de loin. Le Jazz se lance dans un concours à 3-points et la zone des Rockets prend l’eau de partout.

À la pause, Utah mène de 21 points (61-40). Au retour des vestiaires, même scénario, et l’écart atteint même les 36 points. Malgré un petit sursaut d’orgueil, les Rockets s’inclinent de 31 points (122-91) dans leur salle face à la seule équipe encore invaincue de toute la NBA.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le banc du Jazz. Le recrutement avait impressionné, et Quin Snyder peut compter sur une vraie rotation à 10-11 joueurs. Le Jazz se comporte comme un rouleau-compresseur et le coach a le loisir d’effectuer des changements sans que le niveau général baisse. Mieux, c’est quand la « second unit » entre en jeu que l’adversaire explose.

La blessure de Kevin Porter Jr. L’effectif des Rockets n’est déjà pas très riche, et ils ont perdu Kevin Porter Jr. en deuxième quart-temps. Le meneur de Houston s’est fait une entorse à la cheville, et il a rejoint le vestiaire en boitant. On ne l’a plus revu du match.

Invincible. Avec quatre victoires pour débuter la saison, le Jazz est la seule équipe encore invaincue, et c’est le meilleur départ de la franchise depuis 2006.

TOPS/FLOPS

✅ Rudy Gobert. En 28 minutes, le Français signe un nouveau double-double, mais à un rebond près, il met fin à sa belle série de 15-15. On retiendra surtout son impact sur le jeu des Rockets. Rien que par sa présence, il a déréglé le jeu rapide des Rockets qui n’ont pas osé aller le défier. C’est impressionnant de voir à quel point il intimide.

✅ Eric Paschall. C’est le Paschall que l’on connaissait à Golden State, opportuniste en attaque et guerrier en défense. Il se jette sur chaque ballon qui traîne, et sa complémentarité avec Hassan Whiteside est intéressante.

⛔ Jalen Green. Après ses 10 tirs à 3-points face à Boston, le rookie des Rockets se déchire complètement avec un 3 sur 13 aux tirs, dont un 0 sur 8 à 3-points. Il faut dire que la défense du Jazz a été remarquable, et qu’il y avait une vraie volonté de lui envoyer un message.

UNE PREMIÈRE PHILIPPINE

Pour la première fois de l’histoire de la NBA, il y avait deux joueurs d’origine philippine sur le parquet : Jalen Green côté Houston et Jordan Clarkson côté Jazz. Pour l’occasion, les Rockets organisaient la Filipino Heritage Night.

LA SUITE

Utah (4-0) : Samedi soir, c’est le choc avec le déplacement à Chicago.

Houston (1-4) : Un peu de repos pour les jeunes Rockets qui ne rejouent que dimanche soir chez les Rockets.