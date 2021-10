Après prolongation, les Grizzlies font tomber les Warriors !

Invaincus jusque-là, les Warriors n’ont pas résisté aux Grizzlies accrocheurs de Ja Morant. Bien que largués à 19 points et en back-to-back après leur revers à Portland, les Grizzlies ont réussi à revenir dans le match pour arracher la prolongation et infliger leur première défaite aux Warriors (104-101).

Ja Morant (30 points, 7 rebonds, 5 passes, 4 interceptions) et Stephen Curry (36 points, 8 passes, 7 rebonds) se sont livrés un duel d’anthologie en troisième quart (18 points pour l’un, 14 pour l’autre) mais le meneur de Memphis gagne ce mano a mano grâce à son sang-froid en quatrième quart et un slalom spécial au bout de la prolongation.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Memphis a du cœur. Les Grizzlies étaient bien mal embarqués dans la Baie, pour leur deuxième match en deux soirs, sur une série de deux défaites de rang, et avec 37 points déjà encaissés en premier quart avec un Curry survolté (14 points en 12 minutes), d’autres auraient craqué. Mais pas ces Grizzlies qui sont revenus petit à petit.

– Les pertes de balles des Warriors. Si la défense de Memphis a haussé le ton au retour des vestiaires, avec De’Anthony Melton en première ligne sur Stephen Curry, les Warriors se sont tirés une balle dans le pied en troisième quart, en accumulant notamment 8 balles perdues en troisième quart, dont 4 pour le seul Draymond Green.

– Stephen Curry éteint en fin de match. C’est une petite tendance (étonnante) de ce début de saison : ça fait maintenant trois matchs de suite que « Chef Curry » prend un bouillon sur les derniers quart-temps. Il en est à 0/11 aux tirs en 4e quart (et en prolongation). Hier soir, il a terminé à 0/6 en cumulant le dernier quart-temps et la prolongation, alors que Memphis reprenait le dessus.

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Très discret en première mi-temps avec 7 points à 3/9 aux tirs, Ja Morant s’est remis en selle au retour des vestiaires avec un 3e quart de haute voltige à 18 points à 6/8 aux tirs et 6/6 aux lancers. Malgré la fatigue, il a ensuite fait ce qu’il fallait en dernier quart, et en prolongation, pour s’imposer sur le fil à San Francisco.

✅ Steven Adams. Une fois n’est pas coutume, dans une première mi-temps difficile pour son équipe, il a été le fer de lance offensif des Grizzlies avec 12 points et 6 rebonds, seul membre de Memphis au-dessus de la dizaine. Le pivot néo-zélandais n’inscrira d’ailleurs aucun panier en deuxième mi-temps…

⛔ Draymond Green. S’il a comme toujours bien noirci la feuille, avec 12 rebonds, 7 passes et 5 contres, Draymond Green a pour le coup joué sa partition de travers. Avec plus de balles perdues (5) que de points (4), on ne peut pas dire que « Dray Dray » était très inspiré offensivement, notamment en permettant à Memphis de revenir dans le troisième quart-temps en profitant de ses balles perdues.

LA SUITE

Golden State (4-1) : réception d’Oklahoma City, dans la nuit de samedi à dimanche (2h30).

Memphis (3-2) : retour à la maison pour les Grizzlies qui recevront Miami, dans la nuit de samedi à dimanche (2h00).