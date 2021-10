À Phoenix, on tire déjà la sonnette d’alarme

Avec un seul succès en quatre matches, les Suns ont raté leur entame de saison régulière, et après le revers sur le fil face aux Kings, leur coach et plusieurs joueurs ont tiré la sonnette d’alarme. À commencer par Deandre Ayton qui a estimé que le 3e quart-temps manquait de professionnalisme et qu’il n’avait pas reconnu son équipe.

Pourtant, sans bien jouer, les Suns ont failli créer un hold-up à domicile, effaçant un déficit d’une dizaine de points avant de s’incliner sur ce 3-points au buzzer d’Harrison Barnes. Une action finalement symbole car c’est justement à 3-points que les Suns ont de grosses lacunes. En attaque comme en défense.

Cette nuit, ils ont encaissé 15 tirs à 3-points, tout en terminant la rencontre à 6 sur 22 de leurs côtés. Depuis le début de saison, selon l’Arizona Republic, ils sont carrément derniers de la ligue dans la défense à 3-points avec 42% des tirs encaissés, et 28e sur 30 pour leur adresse à 3-points avec moins de 30%.

« C’est minable… C’est au-dessus des 40% et c’est horrible » regrette Monty Williams à propos de la défense à 3-points. « On n’était pas comme ça, et on doit le rectifier, dans les détails. Pour l’instant, on aide trop, et on perd son joueur de vue, en regardant trop le ballon, et c’est quelque chose qu’on ne faisait pas. »

« Notre approche et notre état d’esprit doivent un peu changer »

Pour Jae Crowder, cette faillite en défense est d’abord individuelle. « Je pense qu’il faut en faire une affaire personnelle. Je l’avais dit plus tôt : On donne confiance à l’adversaire, et les shoots rentrent sur la fin. On doit tirer avantage de ce qu’on est capable de faire et ôter toute confiance dès le début, et maintenir cela pendant 48 minutes ».

En attaque, l’ailier trouve que ses coéquipiers et lui sont trop scolaires. En gros, cela manque de spontanéité.

« J’ai juste l’impression qu’on joue chaque possession comme si tout se jouait sur une action. On essaie de jouer de manière un peu trop méthodique, au lieu de laisser la balle vivre et de trouver les bons tirs. Au lieu d’anticiper et de se dire que cette action va finir sur ce tir, on devrait jouer plus vite et plus en rythme. »

Au final, il suffit aux Suns de prendre comme modèle leur « money time », quand il sont parvenus à égaliser.

« On a vu un basket désespéré, comme si on avait conscience qu’on était sur le point d’être battus » conclut Jae Crowder. « Ce n’était que ça, et on doit trouver un moyen de le faire pendant 48 minutes. C’est une saison différente, et des choses différentes se passent. Notre approche et notre état d’esprit doivent un peu changer. »