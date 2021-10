Stats & Highlights | Les Cavaliers ne s’arrêtent plus, les Kings tuent les Suns au buzzer

Après trois échecs cette saison, les Raptors ont enfin gagné à domicile, un premier succès au Canada depuis 20 mois ! Autre victoire mémorable, celle de Cleveland face aux Clippers. Les Cavaliers n’avaient plus battu ces derniers, à Los Angeles, depuis mars 2016.

Si les Hawks ont fait le boulot à New Orleans, les Suns sont de leur côté dans le dur, avec un nouveau revers. Les finalistes 2021 sont tombés au buzzer, face au shoot d’Harrison Barnes.

Toronto – Indiana : 118-100

En gagnant les quatre quart-temps de cette rencontre, les Raptors n’ont pas tremblé pour l’emporter face aux Pacers. Ils ont été parfaitement lancés par le premier quart-temps d’O.G. Anunoby, auteur de 16 points, et ont profité des nombreux ballons perdus d’Indiana.

Après la pause, c’est Fred VanVleet (26 points, 10 rebonds, 6 passes décisives) qui frappe de loin avec trois paniers primés en troisième acte. Les hommes de Rick Carlisle sont sonnés. En plus de la défaite, Indiana a vu Malcolm Brogdon sortir sur blessure, ainsi qu’Isaiah Jackson.

Raptors / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Achiuwa 28 4/9 0/1 2/4 2 4 6 0 2 1 0 1 +18 10 11 O. Anunoby 34 9/21 4/10 3/4 1 2 3 3 2 5 1 1 +18 25 23 S. Barnes 36 8/17 0/0 2/2 3 4 7 7 3 0 2 2 +6 18 23 F. VanVleet 37 10/18 6/7 0/0 4 6 10 6 3 1 3 0 +20 26 32 G. Trent Jr. 35 4/14 1/6 3/5 1 3 4 2 3 5 0 0 +18 12 11 C. Boucher 18 2/4 0/1 1/2 1 2 3 1 2 2 0 1 +7 5 9 S. Dekker 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 J. Champagnie 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K. Birch 20 2/5 0/0 1/1 3 3 6 0 1 2 1 0 +5 5 9 M. Flynn 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 D. Banton 16 4/7 2/3 0/1 0 1 1 3 3 0 2 1 +11 10 9 D. Johnson 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 S. Mykhailiuk 11 3/4 1/2 0/0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 7 8 I. Bonga 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 Total 46/100 14/30 12/19 16 25 41 22 20 18 10 6 118 Pacers / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 34 3/4 0/0 3/4 3 5 8 3 2 2 4 1 -13 9 17 J. Holiday 28 1/8 1/5 0/0 0 1 1 1 3 0 2 1 -3 3 -3 M. Turner 23 3/7 1/3 3/4 1 6 7 0 0 0 1 3 -6 10 14 M. Brogdon 22 7/13 1/3 3/3 2 3 5 5 0 1 2 0 -3 18 21 C. Duarte 32 6/15 2/7 0/0 0 4 4 1 2 1 1 0 -9 14 10 I. Jackson 10 1/2 0/0 0/0 1 3 4 0 3 1 0 0 -2 2 6 T. Craig 12 3/5 2/4 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 -2 8 6 O. Brissett 21 3/7 0/3 0/0 0 3 3 0 1 0 3 0 -22 6 2 G. Bitadze 2 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 4 B. Wanamaker 20 2/5 1/2 3/4 1 2 3 4 2 0 2 1 -7 8 10 T.J. McConnell 20 4/6 0/0 0/0 0 1 1 3 3 0 4 0 -14 8 6 J. Lamb 16 4/6 2/2 2/2 0 2 2 1 3 1 2 1 -9 12 13 Total 38/79 10/29 14/17 9 31 40 19 19 6 22 7 100

New Orleans – Atlanta : 99-102

Le déchet technique a condamné les Pelicans. Alors que New Orleans avait bien entamé la partie, avec 16 points d’avance en premier quart-temps, cet écart va disparaître dès le second. Brandon Ingram et ses coéquipiers perdent trop de ballons et ratent énormément de shoots.

Les Hawks accélèrent un peu et prennent le large, bien aidés par leur 21 rebonds offensifs. Finalement, les Pelicans reviennent à la charge, mais Brandon Ingram se manque deux fois de suite dans le « money time ».

Pelicans / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 39 8/21 3/7 1/1 1 7 8 4 3 1 2 2 -11 20 20 H. Jones 22 3/4 1/1 1/2 0 1 1 1 4 0 2 1 -6 8 7 J. Valanciunas 36 6/14 0/0 4/4 6 9 15 3 2 1 2 1 +13 16 26 D. Graham 32 8/17 5/10 0/0 1 4 5 6 2 1 0 0 +5 21 24 N. Alexander-Walker 30 3/14 0/7 0/0 0 3 3 3 1 0 0 1 -3 6 2 G. Temple 9 3/4 0/1 0/0 0 0 0 0 2 1 0 0 +7 6 6 N. Marshall 19 0/4 0/4 0/0 0 6 6 4 2 1 1 0 -3 0 6 J. Hayes 11 3/3 0/0 2/2 0 2 2 0 0 0 0 1 -14 8 11 K. Lewis Jr. 16 3/5 0/2 0/0 0 1 1 3 2 0 1 0 -8 6 7 T. Murphy III 26 3/7 2/4 0/0 2 2 4 0 1 0 3 0 +5 8 5 Total 40/93 11/36 8/9 10 35 45 24 19 5 10 6 99 Hawks / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Collins 25 8/11 0/1 0/0 7 5 12 4 4 0 1 0 +15 16 28 D. Hunter 29 5/10 1/1 2/2 1 1 2 0 1 1 2 0 -2 13 9 C. Capela 29 2/8 0/0 1/2 5 7 12 1 3 1 2 3 -7 5 13 T. Young 36 13/27 2/6 3/3 1 4 5 7 0 0 3 0 -8 31 26 B. Bogdanovic 31 4/12 2/6 2/2 1 2 3 3 2 0 0 1 -9 12 11 D. Gallinari 20 3/8 1/4 2/4 2 5 7 0 1 1 0 0 +8 9 10 C. Reddish 24 1/5 1/4 2/2 0 1 1 2 2 1 2 0 +3 5 3 G. Dieng 10 0/2 0/2 2/2 1 4 5 0 1 0 1 0 -2 2 4 D. Wright 12 3/5 1/1 0/0 3 2 5 3 0 0 0 0 +11 7 13 K. Huerter 24 1/8 0/5 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 +6 2 -1 Total 40/96 8/30 14/17 21 34 55 21 14 4 11 4 102

Phoenix – Sacramento : 107-110

Après une première mi-temps maîtrisée avec un Deandre Ayton, les Suns ont perdu le fil. Plombés par leur maladresse (6/22 à 3-pts), les finalistes 2021 ont vu les Kings revenir après un 17-6 en fin de troisième quart.

C’est ensuite Sacramento qui va gaspiller de l’avance en dernier quart-temps. Devin Booker et Mikal Bridges égalisent à 34 secondes de la fin, mais le premier ne parvient pas ensuite à donner la victoire aux siens. Il reste 1.4 seconde : c’est suffisant pour Harrison Barnes, qui marque à 3-pts sur la tête de Devin Booker.

Suns / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Crowder 32 4/12 2/7 0/0 0 2 2 2 3 2 0 1 +1 10 9 M. Bridges 33 7/12 1/4 0/0 1 4 5 1 4 0 3 2 +6 15 15 D. Ayton 34 9/12 0/0 3/4 5 16 21 1 1 1 1 1 +8 21 40 C. Paul 30 1/10 0/0 4/4 3 3 6 8 2 2 1 0 -10 6 12 D. Booker 37 12/28 2/6 5/6 3 3 6 8 4 1 0 0 +4 31 29 A. Nader 5 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 2 0 C. Johnson 23 0/4 0/4 1/2 0 1 1 0 1 0 0 1 -9 1 -2 J. McGee 14 3/4 0/0 1/2 1 10 11 0 0 0 4 1 -8 7 13 E. Payton 13 4/7 0/0 2/4 1 0 1 2 0 0 1 0 +2 10 7 L. Shamet 19 1/2 1/1 1/2 0 3 3 1 1 0 0 0 -7 4 6 Total 2 .500 2 W1 Kings / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval H. Barnes 39 10/18 2/6 0/0 3 6 9 4 1 0 1 0 +4 22 26 M. Harkless 25 1/3 0/1 0/0 1 2 3 1 3 0 1 1 +5 2 4 R. Holmes 29 5/8 0/0 2/2 3 9 12 3 2 0 0 1 -1 12 25 D. Fox 37 7/20 1/5 3/7 1 1 2 9 3 1 2 0 0 18 11 T. Haliburton 35 6/11 2/5 1/1 0 2 2 3 2 2 1 1 -1 15 17 T. Thompson -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 A. Len 18 3/4 2/2 2/2 0 3 3 1 4 1 2 1 +1 10 13 D. Mitchell 19 2/7 1/4 0/0 0 3 3 4 2 0 0 0 +9 5 7 B. Hield 27 8/17 7/11 3/3 0 5 5 1 2 2 4 2 +3 26 23 T. Davis 11 0/7 0/4 0/0 0 1 1 2 1 1 0 0 -5 0 -3 Total ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- --

LA Clippers – Cleveland : 79-92

Sale soirée pour Paul George et les Clippers. La star de Los Angeles a manqué la cible toute la rencontre, avec un très vilain 6/20 au shoot et un affreux 0/8 à 3-pts. Il a symbolisé la maladresse des troupes de Tyronn Lue.

Les Cavaliers ont profité à fond de cette faiblesse, avec 15 points d’avance en deuxième quart-temps. Paul George et Reggie Jackson vont bien réussir à relancer les Clippers en fin de première période, puis faire jeu égal en seconde mi-temps, mais en dernier acte, Kevin Love et compagnie passent un 14-4 et l’emportent. C’est leur troisième victoire de rang.