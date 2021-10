Toujours privés de Jrue Holiday et Brook Lopez, les Bucks ont bien cru réaliser le « hold-up » parfait dans la dernière minute ce soir, lorsqu’ils sont revenus à une petite possession des Wolves (108-106), après un gros shoot du maladroit Khris Middleton. C’était sans compter sur le sang-froid d’Anthony Edwards (25 points, 7 rebonds, 3 passes), auteur d’un « and-one » capital à 15 secondes de la fin, puis d’un 2/2 aux lancers-francs quelques instants plus tard, pour repousser définitivement les champions en titre (113-108).

Des champions en titre qui ont couru après le score toute la soirée, sans trouver non plus la solution face à Karl-Anthony Towns (25 points, 5 passes, 3 contres) et D’Angelo Russell (29 points, 5 rebonds, 6 passes).

Giannis Antetokounmpo (40 points, 16 rebonds, 7 passes, 3 contres) a eu beau enchaîner les paniers dans la raquette, derrière l’arc et aux lancers-francs, il a cruellement manqué de soutien aujourd’hui. Il faut dire que l’ensemble de Milwaukee n’a jamais su régler la mire à 3-points (14/51 en cumulé…), pour le plus grand bonheur de Minnesota, qui confirme son début de saison intéressant.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un premier quart-temps tonitruant de Minnesota. 44 points marqués (contre 34 encaissés). 68% de réussite aux tirs, dont 60% à 3-points. C’est peu dire que les Wolves ont réussi une entame canon ce soir, dans le sillage de D’Angelo Russell, Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns, auteurs en cumulé de 35 points dans les douze premières minutes de la partie. Les Bucks n’étaient pas mauvais, mais ils sont tombés sur un adversaire en état de grâce offensivement, bien lancé par un Russell agressif et en phase avec son tir, avant qu’Edwards puis Towns ne prennent le relais, tout en propreté et sans rien forcer non plus.

– Les Wolves n’ont jamais lâché l’avantage. Boostés par leur premier quart-temps de feu, les joueurs de Minneapolis se sont accrochés aux commandes du match du début à la fin. Jamais menés au score, et comptant jusqu’à 20 points d’avance dans le deuxième acte, D’Angelo Russell, Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns et compagnie ont décroché là une victoire autoritaire chez les champions en titre. Celle-ci doit servir de rampe de lancement au groupe de Chris Finch, qui semble clairement avoir les armes pour viser le Top 8 à l’Ouest.

– Giannis Antetokounmpo a tout tenté, en vain. En 35 minutes de jeu, le « Greek Freak » a compilé 40 points, 16 rebonds, 7 passes et 3 contres, à 15/23 aux tirs, 3/6 à 3-points et 7/9 aux lancers-francs. Irréprochable de bout en bout, le MVP des Finals 2021 s’est démené toute la soirée pour permettre aux siens de recoller au tableau d’affichage, mais il n’a pu faire mieux qu’une réduction de l’écart à -2, dans le « money-time ». Toujours dominateur dans la raquette, Giannis Antetokounmpo signe là son premier gros carton de la saison… mais il s’incline à l’arrivée.

TOPS/FLOPS

✅ D’Angelo Russell, Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns. Le « Big Three » désigné des Wolves a montré l’exemple, puisque chacun a inscrit au moins 25 points. Tout n’a pas été parfait, à l’image du 3/11 derrière l’arc de Russell, du 9/24 aux tirs et du 2/10 à 3-points d’Edwards, ou des 7 pertes de balle de Towns, mais le trio majeur de Minnesota a prouvé qu’il avait les épaules pour conduire tout un groupe vers un succès de prestige chez une grosse écurie de la ligue. Notamment quand le danger se rapprochait, dans le « money-time ».

✅ Jarred Vanderbilt. Dans l’ombre de son « Big Three », l’ailier-fort de 22 ans s’est occupé de faire le sale boulot, terminant en double-double (10 points et 13 rebonds, dont 6 offensifs), en 30 minutes. Envoyé en mission défensive sur Giannis Antetokounmpo, pour sa première titularisation de la saison, l’ancien joueur des Nuggets s’est débrouillé comme il a pu pour ralentir le double MVP, et son activité des deux côtés du parquet s’est avérée précieuse pour sa franchise. Un « role player » qui connaît son rôle (c’est le cas de le dire) à merveille, et dont aura assurément besoin Minnesota pour espérer rallier les playoffs.

⛔ Khris Middleton. Contrairement à Giannis Antetokounmpo, dont il a été question précédemment, l’autre All-Star des Bucks n’a pas su briller ce soir. S’il a profité du dernier quart-temps pour embellir sa ligne de stats (8 points dans cette période), le récent médaillé d’or olympique n’a jamais pesé sur la rencontre auparavant, affichant à l’arrivée 16 points, 5 rebonds, 5 passes et 3 interceptions au compteur, mais à seulement 6/16 aux tirs et surtout 1/8 à 3-points. Un match à oublier, donc.

« BOBBY BUCKETS » A FAIT SES DÉBUTS

Chouchou du Fiserv Forum, Bobby Portis a disputé son premier match de la saison et ses nombreux fans n’ont pas manqué de le saluer, lui réservant une superbe « standing ovation » à son arrivée sur le terrain. Pas franchement vu à son avantage aujourd’hui (6 points et 3 rebonds, en 15 minutes), l’intérieur de 26 ans, qui a prolongé pour deux ans dans le Wisconsin cet été, est tout de même un renfort de poids pour la raquette de Milwaukee.

LA SUITE

Milwaukee (3-2) : réception de San Antonio, dans la nuit de samedi à dimanche (02h00).

Minnesota (3-1): réception de Denver, dans la nuit de samedi à dimanche (03h00).