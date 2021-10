Montrezl Harrell et les Wizards sanctionnent les Celtics

Comme souvent depuis le début de saison, les Celtics et les Wizards ne brillent pas par leur jeu collectif. Sans idées et rythme, les deux équipes ont du mal à trouver des solutions de tirs en attaque.

Dans la raquette, Al Horford tente d’allumer les premières mèches, mais DC répond grâce à la qualité de son banc. Davis Bertrans mais surtout Montrezl Harrell vont faire très mal à la défense des Celtics. L’énergie déployée par l’ancien des Lakers est contagieuse et les Wizards mènent à la fin du premier acte (24-19).

La défense de Boston souffre toujours alors que Jayson Tatum tente de ramener son équipe de l’autre côté du terrain. Agressif vers le cercle, il n’oublie pas de faire jouer ses coéquipiers afin d’impliquer tout le monde. Mais Montrezl Harrell explose tout sur son passage et Washington maintient l’écart (79-64).

Malgré les efforts de l’ancien 6e homme des Clippers et des Lakers, Boston semble enfin avoir compris. L’intensité a augmenté d’un cran. Grant Williams rentre quelques lancers francs et Jayson Tatum puis Marcus Smart répondent à Spencer Dinwiddie. Boston semble avoir inversé la tendance avant le dernier acte (87-88).

Transparent jusque-là, Jaylen Brown se réveille et tente de plier rapidement cette rencontre. Malgré les encouragements du TG Garden, Aaron Holiday et Deni Avdija infligent un terrible 9-0. Les Celtics sont de nouveau dans les cordes. Les derniers efforts de Brown ou Horford ne seront pas suffisants. Dinwiddie gère bien cette fin de match en étant judicieux dans ses choix offensifs et surtout impeccable sur la ligne des lancers francs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le collectif des Wizards. Avec cinq joueurs à plus de 10 points, Washington a parfaitement joué en équipe ce soir. Moins dépendants de Bradley Beal, les joueurs de DC prennent du plaisir à partager le ballon en attaque. Ce soir, tous les joueurs des Wizards ont scoré.

– Boston ne répond toujours pas. Comme lors de leurs défaites face aux Knicks puis aux Raptors, Boston a mal défendu. C’est dommage car cette équipe a du potentiel. Malheureusement, ils offrent trop de points faciles à leurs adversaires. Offensivement, le jeu est trop arrêté. Malgré la nouvelle belle performance d’Al Horford, les Celtics ont tendance à trop vouloir voir Jayson Tatum ou Jaylen Brown faire la différence. Certes, ce sont deux grands joueurs, mais lorsque l’un des deux passe à côté de son match, cela devient tout de suite compliqué.

– La sortie de Daniel Gafford. Touché au genou, l’intérieur n’a joué que sept minutes. Une sortie prématurée qui a permis à Montrezl Harrell de vite rentrer dans la partie. La suite, on la connait…

TOPS/FLOPS

✅ Montrezl Harrell. Si ce soir, Washington a réussi à l’emporter au TD Garden, c’est en partie grâce à l’ancien des Lakers. Rapidement appelé à remplacer Gafford blessé, l’ancien meilleure 6e homme de la ligue a plié à lui tout seul la défense adverse. 25 points et 11 rebonds pour celui qui semble revivre sous le maillot des Wizards.

✅ Spencer Dinwiddie. Petit à petit, l’ancien des Nets monte en puissance. Après sa dernière saison quasi-blanche, il brille dans ce nouveau rôle. Aux côtés de Bradley Beal, Spencer Dinwiddie n’en fait pas trop. Au contraire, il implique au maximum ses coéquipiers. Surtout, il prend ses responsabilités quand il le faut.

✅ Al Horford. Depuis son retour à Boston, Al Horford ne cesse de briller. Encore ce soir, il aura été le meilleur joueur des Celtics. Sa présence aux rebonds et ses mains en or font du bien au collectif. Malheureusement, les carences collectives font que ses belles performances ne peuvent pas se solder par des victoires.

⛔ Jaylen Brown. Ce soir, la star des Celtics est passée à côté. Amorphe lors des trois premiers actes, il a haussé le ton dans le dernier quart-temps, mais c’était bien trop tard. Cette saison, Boston a besoin d’un grand Jaylen Brown chaque soir. Quand il passera à côté de ses rencontres comme ce soir, alors les Celtics seront en danger.

LA SUITE

Washington (3-1) : back-to-back pour Washington qui jouera Atlanta ce jeudi soir.

Boston (2-3) : les Celtics retrouvent les Wizards, à Washington cette fois, samedi soir.