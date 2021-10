Russell Westbrook et les Lakers craquent à Oklahoma City !

Après leur victoire face à San Antonio en prolongation, les Lakers remontaient dans l’Oklahoma pour le retour de Russell Westbrook sur ses terres, mais surtout pour enchaîner une troisième victoire de rang.

Avec un premier quart temps à sens unique (41-19), durant lequel les alley-oops tombaient de partout pour DeAndre Jordan, Dwight Howard, Malik Monk et même Carmelo Anthony, les Lakers ont mis la main sur le match. Du moins pouvait-on le penser…

Mais, petit à petit, le Thunder a commencé à grignoter son retard. En troisième quart, Oklahoma City a carrément repris le dessus sur un 41-23 qui a complètement inversé la tendance, avec un Shai Gilgeous-Alexander incandescent qui redonne l’avantage à son équipe d’un 3-points contre la planche.

Lancés dans une fin de match compliquée face au culot de Josh Giddey (18 points, 10 passes), les Lakers ont couru après le score sans parvenir à repasser devant, malgré 30 points et 8 rebonds d’Anthony Davis. À trois reprises pourtant, Westbrook, Monk puis Anthony ont eu l’occasion d’égaliser à 3-points et d’arracher la prolongation.

Mais c’est bien le Thunder qui décroche son premier succès de l’année après quatre défaites pour démarrer la saison (123-115).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’incroyable retour du Thunder. C’est bien sûr la grosse sensation de cette nuit de NBA. Même s’ils étaient privés de LeBron James pour le deuxième match de suite, les Lakers ont disposé d’un avantage de 26 points en première mi-temps avant de s’écrouler complètement en deuxième mi-temps (67-43).

– Le début de match en folie des Lakers. Tout avait pourtant si bien commencé pour les Lakers qui ont shooté à 17/25 en premier quart, dont 5/8 à 3-points. Sous l’impulsion du duo Westbrook – Davis, LA a passé la bagatelle de 41 points à OKC avec 12 points en 10 minutes pour Davis et 6 points, 5 passes de Westbrook.

– Le Thunder a les reins solides. Sous la pression des Lakers en fin de match, la jeune troupe d’OKC n’a pas craqué. Les prestations de SGA en troisième quart et Josh Giddey en dernier quart ont permis aux locaux de maintenir leur avantage en inscrivant des paniers importants, notamment avec 7 points à 3/3 pour Derrick Favors qui a été « clutch ».

TOPS/FLOPS

✅ Shai Gilgeous-Alexander. La jeune star du Thunder a été le moteur de l’incroyable retour de son équipe en deuxième mi-temps, scorant 17 de ses 27 points en troisième quart. Intenable à 5/7 aux tirs dont un brillant 4/6 à 3-points sur la période, SGA a rameuté ses troupes et permis à OKC d’engranger son premier succès de la saison.

✅ Josh Giddey. Le rookie australien a connu un deuxième « haut » hier soir. Après son premier bon match face à Philly (19 points, 8 rebonds, 7 passes), il a réussi son premier double-double en carrière face aux Lakers, avec 18 points et 10 passes. Il a été essentiel pour tenir le résultat dans la fin de match, jouant parfaitement le coup sur le pick & roll avec le vétéran Derrick Favors.

⛔ Carmelo Anthony. Le vétéran passé brièvement par le Thunder n’aura pas vécu la meilleure soirée de sa carrière hier soir. À 5/14 aux tirs pour 13 points en 31 minutes, et surtout avec la possibilité d’égaliser en toute fin de match sur une interception miraculeuse, Melo a balancé un « airball » qui symbolise bien le crash des Lakers…

INCORRIGIBLE RUSSELL WESTBROOK

S’ils ne le savaient pas encore, les Lakers ont fait hier soir l’expérience totale de ce qu’est Russell Westbrook, du très bon en passant par le moins bon et en terminant avec le pire ! Parfaitement en place en début de match, le meneur est arrivé à la mi-temps quasiment en triple double : 7 points, 10 passes, 9 rebonds. Il a bien terminé en triple-double à 20 points, 14 rebonds et 13 passes mais il a aussi perdu 10 ballons et a même réussi à se faire expulser à une seconde de la fin du match pour avoir aboyé sur Darius Bazley, parti au dunk.

LA SUITE

Los Angeles Lakers (2-3) : réception des Cavs vendredi (4h30)

Oklahoma City (1-4) : déplacement à Oakland samedi (2h30)