Charlotte fait plier Orlando dans le final

Quatrième succès en cinq matchs pour Charlotte qui a tenu bon jusqu’au bout au Amway Center.

Après une entame dominée par le Magic, boosté par par le duo Anthony-Wagner, Charlotte est rapidement revenu en fin de premier quart-temps, laissant ensuite place à un match serré. Les locaux ont tenté de refaire un écart avant le début du dernier acte, passant à +8 après un 11-3 alimenté par Mo Bamba et Gary Harris (85-77).

Mais c’est Charlotte qui a dominé les débats pour finir. Grâce aux 8 points de Miles Bridges et un 3-points de Jalen McDaniels pour recoller à 91-91 en fin de troisième quart-temps. Gordon Hayward a ensuite marqué le début du « money-time » de son empreinte avec un dunk, un tir à mi-distance et un service en or pour le 2+1 de Mason Plumlee (101-109).

Le Magic de Cole Anthony ne s’en est pas remis, s’inclinant pour de bon (111-120) après un ultime missile derrière l’arc signé Miles Bridges.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le dernier quart-temps manqué d’Orlando. 31 points inscrits en premier quart-temps, 30 et 32 dans les périodes suivantes, puis… 18 points en 12 minutes pour finir. Le Magic a fait le coup de la panne au pire moment, se tirant une balle dans le pied avec 8 de ses 18 ballons perdus dans le dernier acte. Charlotte n’en demandait pas tant !

– Silence, ça pousse. Associée depuis le début de saison, la paire intérieure Carter Jr-Bamba a assurément livré sa meilleure prestation jusqu’à présent avec deux double-double au compteur. Wendell Carter Jr. a été agressif, signant 20 points à 8/15 au tir, et 10 rebonds. Mo Bamba a lui aussi été intéressant par séquences, rendant 14 points et 10 rebonds. La rotation n’a pas suivi, et Robin Lopez est resté sur le banc. Dommage.

– Charlotte au point en attaque. Charlotte récolte les fruits de sa stabilité dans son jeu offensif fluide qui a contribué à faire la différence cette nuit. On retiendra notamment le très bon pourcentage de réussite des Hornets à 3-points (14/30, soit 47%). Les troupes de James Borrego ont scoré 120 points, à un petit point de leur moyenne sur ce début de saison, 121.2 points par match, la deuxième meilleure de toute la ligue.

TOPS/FLOPS

✅ Miles Bridges. L’ailier a confirmé sa bonne entrée en matière en signant son troisième match de la saison à 30 points et plus. Auteur de 31 points et 6 rebonds, il a été précieux lorsque les Hornets ont piqué du nez en fin de troisième quart-temps, puis en tuant le match d’un missile à 3-points en tête de raquette en toute fin de partie.

✅ Cole Anthony. Passé au travers lors du dernier match à Miami après sa grosse prestation à New York, Cole Anthony a retrouvé le fil cette nuit. Le meneur s’est à nouveau distingué par une grosse activité en première mi-temps pour signer un nouveau match complet à 24 points, 5 rebonds, 6 passes décisives. Sa réussite de loin a en revanche rechuté depuis deux matchs.

✅ Jalen McDaniels. Peut-être le facteur X de cette rencontre en faveur des Hornets. Déjà auteur d’une bonne rentrée face à Boston lors du match précédent, le poste 4 a livré une nouvelle prestation solide en sortie de banc avec 16 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 1 contre et 2 interceptions. Son 4/5 à 3-points a notamment fait beaucoup de bien à Charlotte

⛔ Jalen Suggs. Le rookie du Magic a encore du mal à se trouver dans le collectif de Jamahl Mosley. Cole Anthony a pris le « leadership et Jalen Suggs a perdu les pédales, ce qui a encore été le cas sur ce match qu’il a terminé avec 8 points et 5 passes décisives pour accompagner ses 4 ballons perdus en 36 minutes de jeu. Sur le début de saison, Jalen Suggs tourne à 29% au tir (18/63), ce qui s’est confirmé cette nuit avec son 3/11, dont 0/5 à 3-points.

LA SUITE

Orlando (1-4) : rendez-vous à Toronto demain pour tenter de retrouver la victoire.

Charlotte (4-1) : déplacement à Miami demain pour un duel d’équipes en forme.