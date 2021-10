Josh Giddey, deuxième plus jeune joueur à atteindre les 10 passes derrière… LeBron James

19 ans et 17 jours. Voilà l’âge auquel Josh Giddey a atteint, cette nuit dans la victoire face aux Lakers, la barre symbolique des 10 passes décisives dans un match. Le rookie du Thunder devient le plus jeune joueur de l’histoire en la matière derrière un certain LeBron James, qui avait distribué 10 caviars dès ses 18 ans (et 355 jours).

Hasard de l’histoire, l’Australien a réalisé cette performance sous les yeux de son illustre aîné, assis sur le banc de Los Angeles en civil.

« C’est spécial », explique le 6e choix de la dernière Draft. « Mais pour moi, c’est plus qu’une histoire de statistiques. Ce soir, j’aurais préféré ne pas inscrire un point et gagner, plutôt que de faire de stats et de perdre. »

Josh Giddey est parvenu à faire les deux en participant grandement au retour au score du Thunder à la passe donc, mais également en inscrivant 18 points (7/13 aux tirs). « L’important chez moi a toujours été de gagner. Ça a toujours été comme ça, je suis content qu’on l’ait fait. »

Sa dixième passe a été vraiment décisive, puisqu’il a trouvé Derrick Favors sur un « pick-and-roll » à 30 secondes du terme. Le panier du vétéran a permis à Oklahoma City de s’offrir trois points d’avance. « Cela représente beaucoup », formule Josh Giddey sur le fait d’avoir le ballon en main dans le « money time ».

Créativité à la passe

« Il a été le moteur de notre mouvement de balle, et c’est quelque chose que nous lui avons demandé de faire », livre sans surprise Mark Daigneault, sur son joueur présenté comme un gros créateur dès son arrivée dans la ligue.

En plus de ses facilités sur le « pick-and-roll », Josh Giddey a impressionné par sa variété de passes et sa créativité. Il a par exemple distribué une merveille d’offrande à terre vers Kenrich Williams, qui jouait le « backdoor », puis une autre, toujours à une main vers Derrick Favors, coupant au cercle.

L’intéressé explique ainsi utiliser l’attention de la défense adverse pour Shai Gilgeous-Alexander : « Il attire beaucoup d’attention, donc il est parfois bon d’impliquer d’autres gars parce que la défense est tellement centrée sur lui qu’il y a beaucoup de couloirs ouverts et d’espace pour que d’autres gars puissent opérer. »

Josh Giddey en tête donc. « Quand on me met la balle dans les mains dans cette situation, c’est bénéfique pour moi, parce qu’ils sont tellement concentrés sur lui que cela me permet d’avoir une voie pour m’approcher du cercle ou de trouver mes coéquipiers pour des tirs. »