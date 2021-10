Pour Monty Williams, Deandre Ayton ne changera pas sa façon de jouer

Attendu au tournant, après l’échec des négociations pour sa prolongation de contrat, Deandre Ayton réalise pour le moment un début de saison timide, n’affichant que 10.3 points et 8.0 rebonds de moyenne, sur ses trois premières rencontres.

S’il joue, certes, toujours autant qu’auparavant (30 minutes), le pivot des Suns peine pourtant à peser offensivement, ne tentant que 9 tirs par match, pour un pourcentage de réussite de 50%. Autrement dit ses pires statistiques en carrière, dans ces deux domaines.

L’échantillon est évidemment trop faible pour tirer une quelconque conclusion, mais il témoigne tout de même d’une chose : Deandre Ayton ne compte pas faire primer sa situation personnelle au détriment du collectif, au point de le bouleverser entièrement. Comme imaginé, finalement, par son coach Monty Williams.

« Je pense que la seule chose qu’il a démontré jusqu’ici, c’est qu’il veut gagner », estime l’entraîneur de Phoenix (une victoire et deux défaites en 2021/22), pour The Athletic. « Si vous l’avez regardé jouer [contre les Nuggets, en ouverture], il n’est pas venu en prenant 25 tirs. Il a continué de jouer selon le plan de jeu, car c’est le joueur qu’il est. À mon sens, il ne reçoit pas le crédit qu’il mérite, pour son altruisme. Nous voulons même qu’il soit plus égoïste et plus agressif, parfois, mais je n’imagine pas que ça se produise. Il veut juste gagner et c’est ce que j’ai vu de lui depuis le début. »

Monty Williams prêt à tout pour aider son joueur

En clair, comme son meneur Chris Paul, Monty Williams est convaincu que la situation contractuelle du Bahaméen, free agent protégé l’été prochain, n’aura pas de répercussions négatives sur son groupe, finaliste NBA en juillet dernier. Dans le sillage, notamment, d’un excellent Deandre Ayton (près de 16 points et 12 rebonds de moyenne en playoffs, à 66% aux tirs).

« Non, je ne pense pas qu’il y en aura [de retombées négatives, ndlr], car vous continuez de jouer et d’être payé quoi qu’il arrive », juge l’ancien coach de la Nouvelle-Orléans, qui prend cette situation à coeur. « Mon but est d’aider mes joueurs à gagner et obtenir un gros contrat. Donc, quand quelqu’un n’obtient pas ce qu’il veut et que les deux camps ne tombent pas d’accord, je le prends comme si je n’en avais pas fait suffisamment. Comme si c’était mon travail. Voilà comment je vois cette situation, dont j’ai été mis au courant. Je la prends au sérieux, en tant que leader de cette équipe. Maintenant, je ne suis pas la raison pour laquelle mes joueurs sont payés. Sauf que, quand ils ne le sont pas, je me demande comment je pourrais les aider. Car c’est mon job de leur permettre d’atteindre leurs objectifs. »

Premier choix de la Draft 2018, Deandre Ayton a connu trois premières années contrastées dans l’Arizona et, à 23 ans, son explosion finale est plus qu’attendue par ses dirigeants, afin de permettre à sa franchise de s’installer durablement comme un candidat au titre, à l’Ouest. Son coach ne cesse en tout cas de le pousser et de croire en lui, preuve qu’ils se trouvent tous les deux sur la même longueur d’onde.

« Je n’ai pas eu [ce genre de discussion] avec lui », rapporte Monty Williams, concernant un éventuel malaise avec son joueur. « Lui et moi avons toujours été assez francs. Il sait à quel point je tiens à lui. Je le lui ai dit et je le dis à tous mes joueurs. Je les adore. Donc pourquoi cette situation devrait être différente des autres ? Ce ne sont pas mes affaires, je ne m’en préoccupe pas. Je m’occupe seulement des tactiques et des systèmes. »