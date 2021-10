Les Suns livrent leur version des faits sur la situation de Deandre Ayton

Parmi les membres de la Draft 2018 à ne pas avoir été prolongé, Deandre Ayton fait figure d’aberration tant le jeune pivot des Suns a progressé ces dernières saisons, devenant un joueur essentiel dans l’épopée de Phoenix jusqu’en Finale NBA la saison dernière.

Très mécontent de ne pas avoir pu signer cette prolongation de contrat avec les Suns avant le début de la saison, Deandre Ayton a néanmoins participé à tous les entraînements de son équipe, et on est évidemment très loin d’un mélodrame à la Ben Simmons. Mais cette rentrée s’annonce donc plus compliquée que prévu pour la franchise de l’Arizona qui va devoir sortir les pincettes pour gérer son pivot bahaméen.

En première ligne sur ce dossier, le GM James Jones a expliqué que les négociations avaient été beaucoup trop rapides. En gros, c’était un contrat max sur cinq ans ou rien pour le camp de Deandre Ayton. Et c’est pour ça que cette première tentative d’accord a capoté…

« C’est évidemment décevant de ne pas avoir trouvé d’accord mais ça l’était également de voir que c’était cinq ans au max ou rien »

« On est déçu de ne pas voir trouver d’accord pendant l’intersaison. Deandre est important pour nous. Il a été fondamental dans tout ce qu’on a fait la saison passée », lance James Jones en préambule, dans The Athletic. « Beaucoup de ce qu’on a fait depuis les playoffs : ramener CP, Mikal, Cam Payne, Landry, JaVale, tout ça est censé rendre ce groupe encore plus fort. Tous ces mouvements doivent aider [Ayton] et l’équipe à progresser encore, car on veut gagner le titre. Notre objectif cette intersaison était de continuer à construire cette équipe. Malheureusement, on en est là, on n’a pas d’accord, mais on n’a pas eu de vraies négociations. On a eu des conversations mais c’était à propos d’un contrat de cinq ans comme ces camarades de Draft ou d’autres anciens n°1. C’est là que la discussion a commencé et s’est terminée. Tout ce qui était sous les cinq ans et le max ne les intéressait pas, c’était évident. Certains ont dit qu’on a eu des discussions sur des prolongations de trois ou quatre ans, et celles-là sont bien réelles. »

Pas loin derrière James Jones, élu meilleur dirigeant de la NBA il y a quatre mois seulement, on trouve évidemment Robert Sarver, le proprio des Suns dont la réputation de pingre n’est plus à faire. Mais, selon le dirigeant, son patron serait prêt à mettre la main à la poche pour garder cette équipe compétitive.

« Ce n’est pas vrai. Si vous regardez tous les mouvements qu’on a faits, ce n’est pas vrai. Regardez ce qu’on a fait, de notre salle d’entraînement à l’effectif lui-même en recrutant Chris Paul ou en allant chercher Jae Crowder ou en prolongeant les gars, ce n’est pas vrai. C’est évidemment décevant de ne pas avoir trouvé d’accord mais ça l’était également de voir que c’était cinq ans au max ou rien. On n’a pas eu de vraies conversations abouties. Et l’idée qu’on ne soit pas impliqué avec Deandre, qu’on ne croit pas en lui, c’est ça qui devient l’histoire aux yeux du public. On ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. »

En fait, pour James Jones, la logique derrière le fait de ne pas vouloir offrir le maximum sur cinq ans à Deandre Ayton, c’est qu’un tel contrat ferait du pivot un « Designated Player », comme Devin Booker. Comme aucune équipe ne peut avoir plus de deux « Designated Player », même via un trade, cela limiterait les options du club.

Si la logique s’entend, les agents de Deandre Ayton, Bill Duffy et Nima Namakian, assurent toutefois qu’elle ne leur a jamais été détaillée de la sorte lors des échanges avec Phoenix, et que même des contrats maximum sur trois ou quatre ans n’ont jamais été formellement offerts. Ce à quoi James Jones rétorque que c’est parce que les agents ont expliqué que seul le maximum sur cinq ans serait accepté par Deandre Ayton…

« Il veut être ici et on veut qu’il soit ici »

Dans tous les cas, c’est confus et le message envoyé au grand public, et plus encore aux fans des Suns, n’est pas le bon. Mais s’il n’y a pas eu d’accord entre les deux parties, ça ne veut pas dire qu’elles sont irréconciliables non plus. En l’occurrence, le pivot fait bien partie du projet des Suns à l’avenir, lui qui sera « free agent protégé » l’été prochain, permettant donc aux Suns d’égaler toute offre extérieure qui lui sera faite.

Le seul souci dans ce nouveau scénario, c’est que les Suns vont en quelque sorte être sujets à la concurrence, ne sachant pas où le marché sera à l’autre bout de la saison et si d’autres équipes ne vont pas casser leur tirelire pour le jeune pivot au potentiel All-Star.

« En fin de compte, on veut la même chose et on va trouver un moyen d’y arriver », conclut de son côté James Jones. « Il veut être ici et on veut qu’il soit ici. On est attaché à son développement, et ce depuis le premier jour, ça n’a pas changé. Le problème de contrat sera résolu un autre jour mais notre implication avec lui et pour gagner n’a pas changé. Aujourd’hui, on n’a pas réussi à trouver un accord (…), c’est décevant et malheureux mais on aura ces discussions sur notre avenir à long-terme un autre jour. »