Le Thunder veut au moins afficher un visage combatif

Dix secondes. Après trois matches et trois défaites, c’était le temps que le Thunder avait passé devant au tableau d’affichage. Ce furent donc dix petites secondes en début de match contre le Jazz, un 2-0 vite effacé par un panier primé de Mike Conley.

Puis, contre les Warriors, les joueurs d’Oklahoma City ont produit les meilleures minutes de leur début de saison, avec une première période intéressante et une avance maintenue jusqu’en fin de troisième quart-temps. Un constat qui a suffi à faire le bonheur de Kenrich Williams.

« Je trouve qu’on a fait de gros progrès », avance-t-il, après cette nouvelle défaite, la quatrième de suite, à The Oklahoman. « Ce qu’il faut retenir, c’est la combattivité. Si on doit perdre, on doit le faire en se battant. Bien sûr que l’objectif, c’est de gagner, mais on ne veut pas perdre de 30 ou 40 points. »

L’écart est monté à 15 points en première période, après une bonne entame (un 16-6), et l’effort fut collectif avec 10 joueurs qui avaient marqué à la pause, et 13 passes décisives délivrées.

« On joue collectivement, et après avoir fait des stops, on court, on joue avec rythme », remarque Shai Gilgeous-Alexander pour le site officiel de la franchise. « Si on veut afficher notre meilleur visage, on doit jouer avec du rythme et écarter le jeu. Si on évolue sur demi-terrain, tout est concentré. On a des athlètes et on a vu beaucoup de dunks en première mi-temps. »

« C’est une jeune équipe, qui va connaître des difficultés, c’est sûr, mais ils sont capables de battre n’importe qui sur un soir »

Les Warriors vont inverser la tendance avec leur défense puis avec l’énergie et les paniers de Damion Lee. Les Californiens n’ont pas eu besoin de faire un grand match, mais d’un coup de collier bien placé, pour l’emporter. Trop d’assurance et c’était une première défaite pour Stephen Curry et sa bande. Ce que Steve Kerr avait prévu.

« On a parlé de cette équipe dans notre causerie, à l’hôtel, et on savait à quoi s’attendre », explique le coach triple champion à ESPN. « Ils étaient à trois défaites, mais avaient été durs contre les Sixers en dernier quart. Le public avait suivi. Ce sont des joueurs NBA, par conséquent, ils sont bons. C’est une jeune équipe, qui va connaître des difficultés, c’est sûr, mais ils sont capables de battre n’importe qui sur un soir. On n’était pas loin d’être surpris. »

Comme Steve Kerr le souligne pour la partie contre Philadelphie, les spectateurs du Paycom Center ont réservé une ovation à leurs joueurs à l’issue de la rencontre face à Golden State, même s’ils ont encore perdu.

« Je ne suis pas un Oklahomain, mais je suis ici depuis huit ans et je connais les habitants », commente le coach, Mark Daigneault. « Ils ont une fierté dès qu’il s’agit d’éthique de travail, de dureté. Il faut se retrousser les manches et mériter les choses. J’ai confiance : cette équipe incarne cela sur le parquet. Elle est connectée avec le public. »

Néanmoins, que les joueurs, le public et le coach soient satisfaits après une défaite simplement parce que le groupe a montré un visage combatif, c’est surtout le signe d’une saison qui promet d’être bien longue pour OKC.