Shine Bright Like A Damion

Quatre matches, quatre victoires. Les Warriors font partie des trois formations encore invaincues, et ils le sont sans Klay Thompson, ni James Wiseman, et avec Stephen Curry moins soliste que la saison passée. Steve Kerr ne cesse de répéter que la richesse de l’effectif est un gros plus cette saison, et la nuit dernière, à Oklahoma City, c’est Damion Lee qui est sorti de sa boîte pour faire la différence en deuxième mi-temps.

Plus exactement, le beau-frère de Stephen Curry a tué le match en cinq minutes. Au moment où il entre en jeu, pour remplacer Jordan Poole, les Warriors sont menés de 11 points (70-59). Le Thunder multiplie les paniers dans le dos des défenseurs, et Steve Kerr est à la recherche d’un électrochoc.

Pour la partie défensive, ce sera Draymond Green. Pour l’attaque, c’est Damion Lee qui s’y colle. Dès son entrée en jeu, il plante deux paniers de suite pour réduire l’écart (70-64) sur des caviars de Green. Le temps-mort du Thunder ne change rien, et cinq minutes plus tard, Lee plante un nouveau 3-points puis sert Otto Porter Jr pour le 3-points également. En cinq minutes, les Warriors viennent de signer un 22-6 pour prendre les commandes (81-76).

« J’ai trouvé que Damion avait été fantastique. Kenny Atkinson l’a surnommé « Rod Carew ». Pour les vieux fans de baseball, c’était un gars qui mettait quelques coups sûrs à chaque match. Damion est juste quelqu’un de solide dans tous les sens du terme. »

« C’est énorme pour nous d’avoir quelqu’un qui peut exploser comme ça en sortie de banc »

Moins médiatisé que Jordan Poole, Damion Lee réalise pourtant un superbe début de saison avec plus de 14 points de moyenne. Lui aussi profite du retour au premier plan des Warriors pour se montrer dans ce rôle de joker. Cette nuit, il inscrit 20 points en 25 minutes, et termine la rencontre avec un +/- de +16.

« J’ai à coeur d’être toujours prêt quand j’entre en jeu » explique-t-il. « C’est juste une question d’avoir le bon état d’esprit. J’entre, je suis agressif, et j’essaie de créer des actions qui contribueront à la victoire. »

Ce que Damion Lee ne dit pas, c’est qu’il est aussi très précieux en défense. Il fait même partie des meilleurs défenseurs de l’équipe. C’est aussi pour ça que Steve Kerr lui fait beaucoup confiance cette saison.

« Il est régulier, il connaît nos systèmes et il est bien meilleur depuis qu’il a quitté Santa Cruz (G-League) » témoigne Stephen Curry, qui n’inscrit pas le moindre point dans le dernier quart-temps. « Il est en bonne santé et il est en confiance. C’est énorme pour nous d’avoir quelqu’un qui peut exploser comme ça en sortie de banc. »