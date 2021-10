Doug McDermott a retrouvé sa tête et son shoot

En signant Bryn Forbes et surtout Doug McDermott durant l’intersaison, les Spurs voulaient se renforcer à 3-pts, un domaine où la franchise souffrait la saison passée, étant la moins prolifique derrière l’arc de toute la ligue.

Après deux matches timides, à 3/7 derrière l’arc, le second a réalisé un de mes meilleurs matches de sa carrière avec 25 points à 7/11 à 3-pts dans la défaite contre les Bucks.

« Je ressemblais à un poulet sans tête, qui courait partout et qui fonçait dans ses coéquipiers », compare-t-il au San Antonio Express News. « Les gars ont commencé à s’habituer à moi, et moi à eux. Mes coéquipiers sont généreux, ils me cherchent en transition et ça fait plaisir d’évoluer avec des joueurs qui pensent aux autres. »

Face aux champions en titre, les joueurs de Gregg Popovich ont effectivement soit trouvé l’ancien d’Indiana tout seul, soit l’ont libéré avec un simple écran après une passe. Avec un shooteur de son niveau, c’est largement suffisant, surtout avec une formation texane qui veut autant courir.

« Il est un des meilleurs shooteurs de la ligue. C’est difficile de défendre sur lui, car il bouge beaucoup, notamment sans la balle. On doit le trouver dès qu’il est ouvert », assure Derrick White. « C’est facile de jouer avec lui », poursuit Jakob Poeltl. « Les défenses le suivent de près, car elles ont peur de son tir. Je n’ai qu’à lire les situations, il rend les choses faciles. »

Avec 70% de ses tirs pris à 3-pts après trois rencontres, Doug McDermott n’a pas encore montré ses progrès offensifs, réalisés la saison passée avec Indiana. Plus complet, il était également dangereux près du cercle, avec ses courses et ses coupes. Avec les systèmes de Gregg Popovich, ça devrait rapidement arriver.

« C’est comme ça que je joue, que j’ai toujours joué. Les gens m’ont étiqueté comme shooteur, mais ce que j’aime le plus dans le basket, c’est de couper. J’aime offrir des espaces pour mes coéquipiers. Je ne suis pas le meilleur passeur du monde, mais je pense qu’avec mes déplacements et mon intelligence de jeu, je peux ouvrir des espaces pour mes coéquipiers. »