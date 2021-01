Doug McDermott est devenu un attaquant complet

En tournant à 13.1 points de moyenne cette saison, Doug McDermott n’a tout simplement jamais été aussi prolifique de sa carrière. Pourtant, avec un pourcentage à 3-pts de 36%, son adresse n’a jamais été aussi faible depuis la saison 2016/17. Paradoxal pour un spécialiste du shoot ? Si on regarde de près les chiffres, pas tant que ça. Car pour compenser cette relative maladresse extérieure, Doug McDermott s’est rapproché du cercle.

La preuve : 40% de ses tirs cette saison ont été pris à moins d’un mètre, contre 25 et 26% ces deux dernières années. Forcément, il ne prend plus « que » 48% de ses tirs derrière l’arc, alors qu’il en tentait 54% en 2019/20.

« Doug est incroyable cette année », explique Domantas Sabonis à l’Indy Star, après avoir vu son coéquipier inscrire 28 points contre Charlotte avec un seul tir primé. « Ils lui ont mis la pression pour qu’il ne shoote pas à 3-pts. Personne ne pensait qu’il pouvait conclure près du cercle comme ça. On le savait, nous, depuis un bon moment. Maintenant, il a juste plus d’opportunités. »

Avec ses différents mouvements, ses courses et ses coupes, Doug McDermott est une parfaite cible pour les passes de Domantas Sabonis. Et cela lui permet d’apporter de la variété dans son jeu offensif, ainsi que d’être toujours productif. Exactement comme en NCAA, lorsqu’il brillait avec Creighton.

« J’ai gagné du respect en tant que shooteur, donc les défenseurs me collent de très près », constate-t-il. « J’ai compris que je pouvais monter d’un cran en bougeant sans ballon. »

Résultat : et alors qu’il doit se passer de TJ Warren et de Caris LeVert, Nate Bjorkgren possède une arme de plus pour son attaque, qu’il peut utiliser dans des moments importants. Car ces deux dernières années, en playoffs, Nate McMillan ne faisait plus vraiment confiance à son shooteur, jugé trop unidimensionnel, seulement capable de faire mal en catch-and-shoot. Au printemps, les défenses se renforcent et ces opportunités se raréfient, et Doug McDermott était moins précieux.

« Avec son rythme, ses coupes, Doug libère les autres », conclut le coach des Pacers. « C’était bénéfique pour lui. »