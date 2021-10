Cette saison, les Spurs vont sortir les éperons

À 33 ans, Thaddeus Young est encore dans la fleur de l’âge. Mais, en termes basket, et surtout dans la jeune troupe des Spurs, l’ailier vétéran de San Antonio ne porte plus aussi bien son patronyme…

Car cette année, les Spurs ont jeté leur carte vermeil. Ils font place aux jeunes, avec un cinq majeur qui sera intégralement dans la vingtaine, ce qui sera une première en vingt-cinq ans de matchs d’ouverture à San Antonio.

« On veut beaucoup d’activité, beaucoup d’espaces, et jouer vite, tout simplement »

« Si on démarre fort et qu’on lâche les chevaux, qu’on s’assure de pousser le tempo et de jouer la relance, on peut fatiguer beaucoup d’équipes », estime Thaddeus Young dans The Express News. « On va jouer plus vite cette année, un truc que les Spurs n’ont pas fait depuis des lustres. »

Plutôt réputé pour son académie de jeu, et ses vieux grognards, les Spurs vont effectivement jouer avec la fougue de la jeunesse derrière Dejounte Murray et Keldon Johnson, les deux nouveaux leaders de la franchise texane, mais aussi le rookie Josh Primo (18 ans) et le sophomore Devin Vassell (21 ans) très attendu également.

« On n’a peut-être pas le plus d’expérience et il y a probablement des équipes plus talentueuses que nous, mais on doit compenser par notre énergie », ajoute Jakob Poeltl, le pivot titulaire du haut de ses 26 ans.

Derrière Young, seul trentenaire du groupe, c’est Doug McDermott (29 ans) qui est le doyen de l’équipe, alors que le revenant Bryn Forbes (28 ans) et Derrick White (27 ans) font quant à eux figure de vétérans.

« C’est un processus lent mais l’énergie et la concentration ont été très bonnes », a précisé Gregg Popovich. « Personne ne va jouer 39 minutes par match. On veut beaucoup d’activité, d’espaces, et jouer vite, simplement. »

« C’est un grand changement pour tout le monde »

Après son expérience olympique couronnée d’or, « Pop » a bien conscience qu’il doit changer son fusil d’épaule avec son équipe NBA. Les Spurs veulent jouer plus vite en attaque et prendre davantage de risques en défense, pour essayer de créer des interceptions et du jeu rapide. De même, ils ne veulent plus être les cancres de la Ligue derrière l’arc (seulement 10 réussites sur 28 tentatives par match la saison passée, bons derniers de la NBA).

« On veut quand même garder de la structure. C’est la NBA. Tu ne peux pas jouer n’importe comment non plus », nuance tout de même Dejounte Murray en bon relais du coach. « Mais c’est bien de savoir qu’on est sur cette longueur d’ondes et que Pop y est aussi. »

Avec le feu vert pour accélérer le jeu et profiter de plus d’opportunités de relance, les jeunes Spurs vont être jetés dans le grand bain, sans beaucoup d’assurance. Si les estimations de début de saison les voit finir autour des 30 victoires, les joueurs de San Antonio espèrent bien faire mieux que ça.

« Le plus important, c’est le tempo », conclut Thaddeus Young. « Ces gars-là peuvent tenir le rythme. De plus, on a beaucoup de joueurs qu’on peut jeter dans la bataille, beaucoup de gars qui sont interchangeables. Ça va être très important pour nous tout au long de la saison. Car le truc avec notre équipe, c’est qu’on va jouer dur à chaque possession. On a encore beaucoup de choses à apprendre. C’est un grand changement pour tout le monde. Mais ce qui est bien, c’est que tout le monde arrive avec la volonté d’apprendre chaque jour. »