Kevin Durant n’attend pas Kyrie Irving pour sauver les Nets

Seule menace offensive, avec ses 38 points, contre les Hornets, Kevin Durant s’est peut-être senti un peu seul pour alimenter la marque dimanche soir sur le parquet du Barclays Center. James Harden a certes marqué 15 points, mais c’est peu pour lui et surtout, les deux MVP sont les uniques joueurs de Brooklyn à avoir dépassé les 10 points.

Forcément, un tel constat, qui se combine avec la défaite finale et le début de saison poussif (une victoire en trois matches), fait resurgir le fantôme de Kyrie Irving, toujours écarté du groupe et qui a même reçu du soutien dimanche avant la rencontre.

« On a ce qu’il faut pour gagner »

« Quand on est dans le match ou que la rencontre est serrée, je ne vais pas me dire qu’on manque d’armes », assure Kevin Durant à ESPN. « On n’y pense pas pendant le match. On voudrait que Kyrie soit là, c’est évident, il est capital dans ce projet. Mais il n’est pas là, donc on doit trouver des solutions. Personne ne va perdre sa confiance et espérer que Kyrie vienne nous sauver pendant le match. On doit jouer. »

Avec cette partie contre Charlotte, les Nets entament une série de six matches à domicile, sur dix jours, avec les prochaines réceptions de Washington, Miami, Indiana, Detroit et Atlanta. Faut-il déjà s’inquiéter pour eux ou ce groupe peut-il surmonter l’absence du champion 2016 dans sa conquête pour le titre ?

« Je ne vais pas dire que ce n’est pas suffisant. Oui, on a assez pour gagner », poursuit et répond « KD ». « Là, on a bien contrôlé le match en première période, et les Hornets ont fait mieux en seconde. On n’a fait que trois matches. Bien sûr qu’on a ce qu’il faut pour gagner. »