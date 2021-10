Points en carrière : Carmelo Anthony devient le 9e meilleur marqueur de l’histoire

Soirée parfaite et même semaine parfaite pour Carmelo Anthony. Sélectionné dans le Top 76 des meilleurs joueurs de l’histoire, il a été le double héros de la soirée avec ses 28 points pour faire tomber les Grizzlies, mais aussi atteindre les 27 423 points en carrière. Un total qui lui permet de dépasser le regretté Moses Malone, dont le compteur s’était arrêté à 27 409 points.

« Je continue de dire que c’est un honneur et un privilège d’être dans cette liste, et de dépasser Moses Malone au regard de ce qu’il a apporté au basket » a réagi le 6e homme des Lakers. « C’est difficile de trouver les mots. D’être encore là et de le faire, c’est ce qui me rend le plus heureux. J’entame ma 19e saison, et je suis capable de faire ça. Je suis encore passionné par ce sport, et je suis encore passionné par le fait de venir m’entraîner et m’améliorer. »

Le voilà donc à la 9e place du classement des meilleurs marqueurs de l’histoire, et ce sera compliqué de grappiller une place supplémentaire cette saison.

Devant lui, il y a Shaquille O’Neal avec 28 596 points, et il faudrait que Melo joue les 79 matches restants, et qu’il tourne à 15 points de moyenne pour le dépasser. Ce sera très compliqué, mais pas totalement impossible…

En attendant, comme son pote Chris Paul le soir de son 20 000e point, Carmelo Anthony va rentrer chez lui avec un petit souvenir. « Ils m’ont donné le ballon du match, et ils voulaient que je fasse un speech, mais j’étais trop fatigué » s’est ainsi marré le héros du soir après la rencontre.