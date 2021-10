Evan Fournier : « C’est vraiment agréable de voir que les gars apprécient de jouer avec toi »

Après avoir gagné vendredi à Orlando, les Knicks retrouvent le Magic dès ce soir, mais cette fois au Madison Square Garden. Si New York maintient le même sérieux, Evan Fournier et ses coéquipiers devraient passer une soirée tranquille. Il faut dire que le Magic entame sa reconstruction, et sur le papier, c’est l’une des équipes les plus faibles de la NBA…

« C’est une reconstruction, et une reconstruction prend du temps » rappelle le Français au New York Post. « Cela va clairement prendre du temps pour s’en sortir. Ce n’est plus mon problème… »

« Ils voulaient que je sois moi-même »

Comme Nikola Vucevic du côté de Chicago ou Aaron Gordon chez les Nuggets, Fournier ne pense désormais qu’aux playoffs, et il est bien plus ambitieux. D’autant qu’il s’agit d’une franchise prestigieuse, et que pour l’instant, tout se passe à merveille avec 25 points de moyenne après deux matches.

« J’essaie juste d’être moi-même » assure Fournier. « Je pense que si Leon (Rose) et Scott [Perry] m’ont fait venir ici, c’est parce qu’ils voulaient que je sois moi-même. Donc, je vais juste être moi-même, faire mes lectures du jeu, essayer d’apporter une énergie positive, essayer d’apporter du leadership. J’aime le basket. J’aime la compétition. Et je pense que je m’adapte vraiment à cette mentalité ici avec Thibs et tous les gars et j’essaie de faire partie de quelque chose de grand. »

A New York, il y a beaucoup de systèmes à deux, et Fournier compose désormais avec Kemba Walker ou Julius Randle, et pour l’instant, ça se passe remarquablement bien.

« Le jeu à deux représente une part importante du basket. Les gars autour de moi, comme Kemba et Julius, sont des gars contre qui je jouais, et on connaît tous le jeu de l’autre car on est en NBA depuis un moment, et c’est utile. C’est vraiment agréable de voir que les gars apprécient de jouer avec toi, et on a déjà des automatismes. »