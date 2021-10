Evan Fournier comme dans un rêve

Les accros aux stats seront surpris d’apprendre que Evan Fournier est devenu cette nuit le premier joueur de l’histoire des Knicks à dépasser les 30 points pour sa première sous ce maillot. Et on est tout aussi surpris d’apprendre que ses 32 points plantés face aux Celtics égalent son record en carrière.

Mais plus que les chiffres, on retiendra bien sûr la victoire à l’arraché, avec ses quatre paniers à 3-points dans les deux prolongations. Dans la première, c’est lui qui tient les Knicks à bout de bras avec trois paniers primés. Les Celtics sont impuissants face au bras du Français.

Puis, c’est lui, dans la deuxième prolongation, qui va planter ce 3-points qui permet aux Knicks de repasser devant. Transparent jusque-là, Derrick Rose se charge de boucler la rencontre, tandis que le trio Brown-Tatum-Schroder se loupe derrière l’arc pour tenter de recoller une dernière fois au score.

Ne jamais douter

« C’était dingue. L’atmosphère, les fans » s’enflamme Evan Fournier, qui se sent comme chez lui, dans cette salle et cette ville. « C’était plaisant d’aller en double prolongation, mais j’aurais aimé qu’on gagne ça en 48 minutes. C’était un combat de chiens, vraiment, surtout sur la fin. Les deux équipes étaient fatiguées. C’est là que le foncier de la présaison porte ses fruits. »

Evan Fournier avait pourtant été maladroit sa présaison, mais lui, comme son coach, n’ont jamais douté.

« On l’avait déjà vu faire ça » commente Tom Thibodeau. « Je ne suis jamais inquiet avec lui quand il s’agit de mettre des tirs. Il a prouvé toute sa carrière qu’il en était capable. C’est bien de voir que Julius et lui créent des automatismes. Plus Kemba Walker jouera dans ce groupe, plus Evan va en tirer profit. Evan et Kemba sont des joueurs incroyables, et on est emballé par les possibilités qu’ils offrent. »