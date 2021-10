Librairie | Le Guide de la saison NBA 2021/22 par Total Basket

Aux côtés de Basket Le Mag, on trouve un autre Guide NBA actuellement dans vos kiosques, celui de Total Basket.

Pour la troisième saison de rang, les « anciens » de l’équipe du légendaire « Mondial Basket » (Armel Le Bescon, Fred Lesmayoux, plus notre rédacteur maison et ancien envoyé spécial à Portland, Emmanuel Laurin) vous ont concocté un guide aux petits oignons avec un retour complet sur les dynamiques de chaque équipe, un coup de projecteur sur les stars et les coachs de chaque franchise, et puis une rubrique spécialement dédiée à la colonie française de NBA, sans parler des stats immanquables, collectives et individuelles à garder en tête pour la saison qui vient de commencer.

En bonus, le calendrier complet de la saison pour suivre au plus près les exploits de votre équipe préférée.

Prix : 5,95 euros en kiosque

