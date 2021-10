Librairie | Le Guide de la saison NBA 2021/22 de Basket Le Mag

Pour la troisième année consécutive, Basket Le Mag propose un hors-série « Guide NBA », indispensable pour vous accompagner tout au long de la saison.

Au sommaire, 84 pages 100% NBA, avec la présentation des 30 franchises. Pour chaque équipe, vous retrouverez une analyse globale de l’intersaison, les arrivées et départs, l’historique, mais aussi un commentaire et une fiche pour chaque joueur et chaque coach. Au total, ce sont donc plus de 350 joueurs et entraîneurs présentés en détail ! Le tout avec le talent de la graphiste Ptitecao pour la couverture.

Sans oublier les pronostics, le palmarès, les stats insolites, les salaires, les bonnes et mauvaises affaires, les Français de NBA…

Sortie le 15 octobre

Prix : 5,90 euros en kiosque ; 7 euros (achat en ligne, frais de port inclus)

COMMANDEZ EN LIGNE